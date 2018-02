El Sevilla se mete en la final de la Copa del Rey

Sevilla 2-0 Leganés

Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega (Pizarro, m.84); Sarabia (Layún, m.74), Franco Vázquez, Correa; y Muriel (Sandro, m.80).

Leganés: Champagne; Tito (Mantovani, m.84), Unai Bustinza, Siovas, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel Pires; El Zhar, Eraso (Darko Brasanac, m.58), Amrabat (Raúl García, 73); y Beauvue.

Goles: 1-0, M.15: Correa. 2-0, M.89: Franco Vázquez.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán). Amonestó al visitante Amrabat (m.50).

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos cuarenta mil espectadores, entre ellos cerca de medio millar concentrados en la zona acotada para la afición visitante.

El Sevilla se clasificó para su novena final de la Copa del Rey tras superar por 2-0 al Leganés, el matagigantes de esta edición del torneo, en el que ha hecho historia al llegar a las semifinales tras eliminar a equipos como el Villarreal y Real Madrid.

Pese al 2-0, el conjunto andaluz sufrió hasta el minuto 89, cuando el argentino Franco 'Mudo' Vázquez logró el segundo para su equipo, porque hasta entonces el Leganés estaba sólo a un gol de forzar la prórroga. El entrenador sevillista, el italiano Vincenzo Montella, como ya dejó entrever en la previa, sacó de inicio a su once titular que ya se saben de corrido todos sus seguidores después de que el pasado sábado en Eibar efectuara muchas rotaciones pensando en esta cita, lo que costó claro al salir dolorosamente goleado por 5-1.

El preparador del Leganés, Asier Garitano, también salió con un equipo previsible, con el medio Rubén Pérez, recuperado de una lesión y que ya jugó la pasada jornada liguera en Getafe, y con el centrocampista brasileño Gabriel Pires, quien no estuvo en el derbi madrileño por una enfermedad.

La formación del técnico guipuzcoano no se dejó amedrentar por el ambiente del Sánchez Pizjuán y presionó con sus líneas adelantadas para impedir que el rival saliera con soltura hacia la portería del meta argentino Nereo Champagne. El empate a uno de la ida no daba para muchas especulaciones y los dos equipos quisieron ser protagonistas, y el primero fue el Sevilla cuando se cumplía el primer cuarto de hora y el delantero colombiano Luis Muriel hizo una gran jugada en posición de extremo derecho que culminó en gol el argentino Joaquín 'Tucu' Correa. El tanto de Correa, su quinto en la Copa del Rey, no cambió demasiado la situación para el equipo madrileño, al que de salida le hacía falta un tanto para superar la eliminatoria y ahora lo tenía que marcar para empatarla.

Los locales, por el mismo motivo, buscaron el segundo en un partido en el que tampoco quisieron irse con todo al ataque frente a un adversario que siempre lo intentó aunque con poca profundidad. El Leganés pareció tomar más aire en la recta final de la primera parte y tuvo un par de aproximaciones que pusieron los nervios en las gradas sevillistas, aunque fue el conjunto hispalense el que estuvo cerca de poner el 2-0 antes del descanso.

Un remate del argentino Éver Banega y un cabezazo de Sergio escudero en los últimos lances estuvieron cerca de ser gol, pero en ambas ocasiones el defensa Roberto Román 'Tito' sacó el balón bajo palos cuando se colaba, con lo que todo siguió abierto para la segunda mitad. En la reanudación salió el Leganés con más hombres en zonas adelantadas y empezaron a verse algunas imprecisiones de los locales en la defensa y también atasco para crearle peligro al rival.

Los visitantes tuvieron más tiempo el balón pero, conforme avanzó el choque, los locales encontraron algunos espacios con los que meter ese tanto que les diera algo mas de tranquilidad en la eliminatoria. Así se entró al último cuarto de hora de los noventa minutos reglamentarios sin que el Leganés viera claro la meta de Sergio Rico y sin que el Sevilla hiciera lo propio la de Champagne, lo que favorecía al cuadro de Montella y más cuando el Mudo Vázquez puso el 2-0 en el minuto 89 y a su equipo en la final.