«Todos queríamos ser Quini»

Enrique Castro Quini era tan querido por los rivales que por sus propios compañeros. El Brujo, fallecido en la noche del pasado martes a los 68 años al sufrir un infarto, no se enfrentó al Real Mallorca en demasiados encuentros porque su etapa en la elite del fútbol español coincidió con la época más convulsa del club balear, pero también dejó huella entre los mallorquinistas que tuvieron la fortuna de coincidir con él sobre un terreno de juego.

Ultima Hora pulsó la opinión de media docena de exfutbolistas que vieron de cerca a Quini con la camiseta bermellona, un jugador que les marcó sobre el terreno de juego pero sobre todo por sus detalles y sus gestos como paisano.

ENRIQUE MAGDALENO

«Nos hubiera gustado ser Quini’

Enrique Magdaleno no dudó en afirmar que «a todos nos hubiera gustado ser un Quini» y ensalzó la calidad humana del exjugador fallecido en la noche del pasado martes. «Me enfrenté con él tanto con el Mallorca como con el Burgos y la verdad es que me hubiera gustado conocerle más como persona. Todo el mundo destaca su humildad y su honradez. Como futbolista era una referencia. Ganar 5 Pichichis en Primera División y 2 en Segunda está al alcance de muy pocos jugadores y él lo consiguió desde la humildad y el trabajo».

Para el exfutbolista madrileño, su faceta sobre el terreno de juego era extraordinaria. «Tenía calidad y nitidez para ver el fútbol. Una técnica exquisita en el remate y además sabía jugar perfectamente sin balón. Tocó el cielo con el Sporting, con el Barcelona y con la selección española. Pero por encima de todo destacaría su personalidad que le convirtió en una persona querida por todo el mundo».



‘PAQUETE’ HIGUERA

«Fue nuestra referencia»

También Paquete Higuera coincidió con ‘el Brujo’ en el verde, aunque no tuvo ‘el privilegio’ de convivir a diario en un vestuario. «Era una referencia y un señor tanto dentro como fuera del terreno de juego. Es una desgracia lo que le ha sucedido y una pérdida irreparable. Siempre se suele decir cuando fallece alguien que era una gran persona, pero en este caso es verdad».

Sobre su trayectoria como jugador, Higuera no lo duda: «Era un grande y de los nuestros. Triunfó en el Sporting, en el Barcelona y con la selección española. Tuvo mi máximo respeto y admiración y su fallecimiento me ha causado una gran conmoción. Es una persona que conoces, que admiras y que de repente le sucede esto».

DAMIÀ AMER

«Un 10 como persona»

Damià Amer ha sido una de las personas ligadas al Real Mallorca que más trato tuvo con Quini, con el que compartió muchos momentos cuando el asturiano ejerció como delegado del Sporting. «Como jugador me enfrenté dos veces a él, una con el Sporting y otra con el Barcelona. Era un referente para todos los futbolistas porque tenía un curriculum como goleador extraordinario. Y ya después, como delegado fuimos compañeros y tuvimos una relación mucho más personal».

Amer recuerda que Quini fue elegido en un par de ocasiones como «el mejor delegado de España tanto en Primera como en Segunda División». El pobler destaca, sobre todo, su calidad humana: «Era un 10 como persona. Educado, respetuoso, generoso, solidario… era de admirar lo bueno que era. Y siempre valoré mucho su cordialidad». Amer afirma que apenas tenía defectos y recuerda alguna anécdota. «Recuerdo que cuando venía al hotel del Mallorca a saludarnos él firmaba más autógrafos que algunos de nuestros jugadores internacionales».

IGNACIO GARCÍA MALLO

«Era un ídolo para todos»

Como portero, Ignacio García Mallo miró a los ojos de Quini en algún partido, aunque no le marcó ningún gol, «bueno, marcó uno en la tanda de penaltis en un partido de la Copa de la Liga». Para el exmeta del Mallorca, la calidad futbolística y humana de Enrique Castro es admirable. «No voy a decir nada nuevo de lo que todo el mundo dice sobre su figura. Yo no coincidí con él pero sí que tuve compañeros que habían jugado con Quini y hablaban maravillas de él. Era un tío muy majo, amable y humilde. Como futbolista era una referencia para todos», dijo. «Recuerdo que cuando yo era un adolescente él ya estaba en la cumbre como uno de los ídolos del fútbol español de la época. Y después, ya como profesional, tuve la fortuna de enfrentarme a él. Quini era un ídolo para todos. Era muy cordial y amable incluso con los rivales y eso fue algo que siempre me llamó la atención», manifestó Mallo.

El que fuera portero del Mallorca subraya que para el Sporting ‘ha sido un Dios’ y que en su época de delegado era «la persona más solicitada». El exguardameta del Mallorca recuerda incluso cuando fue secuestrado. «El Barça llevaba una marcha imparable hacia el título de Liga, pero el secuestro de Quini le afectó tanto que al final acabó cediendo. Era muy buena gente» sentencia García Mallo.

JULIÀ MIR

«Una figura emblemática»

Julià Mir, presidente de la Asociació de Veteranos del Mallorca, no coincidió con Quini sobre un terreno de juego pero sí en algún acto. «Lo conocí en Gijón y me pareció un tipo extraordinario. Muy amable y cordial. Nunca perdió el sentido del humor a pesar de tener una vida llena de desgracias como el fallecimiento de su hermano, el secuestro y posteriormente el cáncer que superó. Ha sido una gran pérdida».