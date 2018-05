Óscar Troya: «Sa Pobla se está volcando con el equipo»

Óscar Troya, (Palma, 1978) es el entrenador del Poblense, un equipo que maravilla en la Tercera División balear con un fútbol de muchos quilates. El técnico, sin duda uno de los más sobresalientes del fútbol balear, ha edificado un equipo campeón y precisamente este sábado se jugará el título ante un Mallorca B intratable en Son Bibiloni. Es el partido del año y casi de la década en Balears.

¿Cómo lleva usted y el equipo esta semana?

—Muy bien, trabajamos y preparamos al equipo lo mejor posible. Nos toca dar cierta tranquilidad porque el partido ya te da ese plus de motivación que se pretende buscar en los partidos para competir al máximo.

¿Dónde puede estar la clave del partido ante el Mallorca B?

—Nos enfrentamos dos equipos muy buenos. El Mallorca B casi no ha fallado en casa, no ha perdido un solo punto y encajado solo un gol, pero nosotros vamos con el coraje y con la convicción de poder ganarles en un partido que creo que será muy igualado y donde puede decidirse por pequeños detalles.

¿El oficio y el carácter serán claves?

—Nosotros tenemos un equipo habituado a jugar este tipo de partidos y no es la primera batalla de este tipo que hemos disputado. También deberemos tener la capacidad de jugar a una intensidad muy alta porque sabemos que el rival así nos lo va a exigir. Pero por mucha veteranía y oficio que tengas, ganar en Son Bibiloni supone jugar al 200 por cien y que los jugadores tengan que estar por encima de su nivel. Sabemos que esto debe ser así para ganar.

¿Es un buen ensayo de cara al playoff?

—Es una oportunidad única. Si tienes que preparar un playoff, un partido como el del sábado es ideal. Es una final de un encuentro que te puede dar en un futuro un ascenso y de este tipo de citas puedes salir con más fuerza y bien mentalizado para los próximos compromisos. Es una oportunidad única porque raramente se dan estas opciones de que en un partido te juegues el título y con tanta gente que hemos estado en el Mallorca, tiene además ese grado de picante especial.

Habrá mucha gente de sa Pobla, ¿cómo se vive la localidad?

—Con mucha intensidad, es muy bonito como el pueblo se vuelca, cómo la junta directiva y el presidente Molondro tiene una ilusión grande y todos lo viven con pasión. En una hora se vendieron las entradas que nos dieron y será una gran tarde y una gran fiesta para el fútbol balear.

¿Es como si fuera el primer partido de playoff?

—No pienso más allá, lo veo como una oportunidad que nos da el buen hacer de este año. El líder ha hecho 90 puntos y estamos a un punto del primero y tenemos opciones de ser campeones, es tan bonito lo que vivimos y la opción que le damos al club y a la población que no voy más allá. Si quedamos primeros el camino puede ser algo más llano, aunque no te garantiza nada y hay que competir al máximo, no queda otra.