Hierro: «Ante Portugal se va a ver una España reconocible»

El seleccionador español de fútbol, Fernando Hierro, declaró este jueves que Portugal, combinado ante el que debutará España este viernes (20.00 horas) en el Mundial de Rusia, es «la primera de las tres finales» que su equipo tiene por delante y aseguró en el choque se verá una España «reconocible» a pesar del cambio en el banquillo.



«Tenemos mucho respeto a la selección campeona de Europa. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo y un entrenador y un grupo con mucha experiencia. Es la primera de tres finales que tenemos por delante. Se va a ver una España reconocible, no vamos a olvidar un ápice de nuestras virtudes», afirmó en rueda de prensa.



A pesar de la tormenta de los últimos días, con la destitución de Julen Lopetegui el miércoles por su negociación para ser entrenador del Real Madrid, el preparador dejó claro que sus pupilos llegan en un «buen momento». «Nosotros tenemos mucha confianza en nuestro equipo, necesitamos hacer las cosas bien. Creo que llegamos en un buen momento, estas dos semanas han sido intensas y tenemos plena confianza en la idea que se lleva trabajando estos dos últimos años», indicó.



El malagueño opinó que el duelo ante la selección lusa es «la primera final» a la que se enfrenta España. «Nos quedan dos finales más aparte de Portugal. A partir de ahí, lo que consigamos nos lo tenemos que ganar con nuestro rendimiento. Esto es un Mundial, somos unos privilegiados y tenemos que disfrutar poniendo pasión. Cuando nos vayamos tenemos que irnos habiendo dado el 100% y depende de nosotros llegar lo más lejos posible», señaló.



El técnico insistió en que no cambiarán muchas cosas bajo sus órdenes. «Tenemos poco tiempo y por eso vamos a cambiar pocas cosas. Tenemos claro lo que queremos y los conceptos están claros. Es imposible cambiar. Se va a ver una España reconocible, que quiere jugar bien y que quiere ser protagonista. No vamos a olvidar ni un ápice de nuestras virtudes y conceptos porque llevamos jugando muy bien al fútbol durante mucho tiempo», sentenció.