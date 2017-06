Sergi carga contra algunos jugadores: «Se han dado situaciones que no había vivido nunca»

El entrenador del Real Mallorca, Sergi Barjuan, ha ofrecido este viernes en la ciudad deportiva Antonio Asensio una de las que pueden ser sus últimas ruedas de prensa como técnico de la primera plantilla, tras el entreno matinal y antes del intrascendente partido de este sábado frente al Getafe, en la que el club se despedirá de la categoría de plata del fútbol español.

Con un tono serio durante todo el encuentro con los medios, el catalán ha hablado sobre el comportamiento de algunos futbolistas del vestuario bermellón, que viven, según ha dicho «demasiado pendientes del 'tuit' y de lo que vemos por televisión, y eso es un problema».

«No puedo dar nombres de los que no han estado metidos al 100 %, pero deben aprender de sus errores», ha insistido Sergi, reafirmando que «no se puede apartar a un jugador por cómo entrena», aunque «se han dado situaciones que no había vivido nunca».

Sobre el triste hecho de que el Mallorca abandone el fútbol profesional tras más de tres décadas, el entrenador ha comentado que «es un equipo de Primera que debe volver a lo más alto». «Cuando das un paso atrás te tienes que reinventar. Es duro ir a Segunda B pero hay que buscar todas las soluciones posibles para subir».

«No puedo valorar un año de trabajo si solo he estado aquí dos meses. Puedo hablar de este tiempo y hay cosas que deben cambiar», apuntando que con el consejero delegado, Maheta Molango, «hablé el miércoles. He tenido con él momentos de tensión, buenos, malos, pero siempre nos hemos entendido».

Sobre su futuro, el técnico no ha dado muchas pistas, aunque parece poco probable que siga en el banquillo mallorquinista. «No sé nada de mi futuro. Solo sé que a partir del lunes va a haber movimientos. Para poder seguir tienen que cambiar cosas», ha zanjado.