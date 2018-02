Dos bajas dolorosas para Cornellà

El Mallorca viajará a Cornellà sin dos de los futbolistas que más peso han tenido en su juego durante los últimos meses. Joan Sastre y Salva Sevilla, ambos amonestados durante el partido de la última jornada ante el Alcoyano, cumplirán un ciclo de amonestaciones el próximo fin de semana y obligarán a Vicente Moreno a tirar de su fondo de armario para nivelar el efecto de dos bajas que se ubican en posiciones estratégicas.

En el caso de Joan Sastre, será su tercera ausencia de la temporada y las tres por el mismo motivo. El de Porreres, que se ha destapado como un futbolista básico a la hora de dinamizar el ataque bermellón y que acumula incluso dos goles claves —uno ante el Badalona que evitó la primera derrota y otro ante el Ontinyent que supuso tres puntos—, se perdió los dos desplazamientos a Son Malferit y Formentera, además de la visita del Peralada. Curiosamente, el Mallorca no ganó ninguno de esos encuentros, que se saldaron con empates. Y en todos ellos su recambio fue Fran Grima, que dejó la plantilla en enero para jugar en el UCAM Murcia.

En Cornellà todo apunta a que el relevo será Fran Gámez, que disputaría su primer partido como titular desde que aterrizó en Son Moix procedente del Saguntino.

Por su parte, Salva Sevilla también dejará una brecha en la zona ancha. El futbolista almeriense se ha consolidado en el once y es quien maneja los hilos del centro del campo. Ha sido titular de manera consecutiva en los últimos quince encuentros, pero la quinta amarilla que vio el domingo le obligará a detenerse. Alejandro Faurlín, que aún no ha jugado de inicio, o Damià Sabater, que no ha sido titular en la segunda vuelta tomarán el relevo.