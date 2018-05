Vicente Moreno: «La eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta»

Vicente Moreno ha manifestado en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Mirandés, que el objetivo este domingo en Son Moix es «ganar el partido» si bien ha añadido que está convencido de que la eliminatoria se resolverá en el encuentro de vuelta en Miranda. «Espero que veamos un buen partido entre dos grandes equipos que han hecho una gran temporada y que son muy parejos y cuentan con jugadores de calidad. Algunos de los futbolistas de ambos equipos han jugado en Primera, la mayoría también en Segunda y habrá jugadores de nivel. En principio puede haber un buen espectáculo. Será un partido difícil, ante un rival de nivel y espero hacer buen partido y sacar un buen resultado. Eso sí –añadió- sea el resultado que sea la eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta»

El entrenador del Mallorca analizó al rival que le ha tocado en suerte en este playoff. «El Mirandés es un gran equipo, no daré detalles, pero es un equipo de mucho nivel que ha hecho una meritoria temporada, es el equipo que más puntos ha hecho de los que hemos luchado por ser primeros, eso dice mucho. Tiene buenos jugadores y un buen entrenador, que tiene experiencia y que sabe qué se necesita en este tipo de partidos».

Por otra parte Moreno espera que el partido de vuelta, que todavía no tiene horario decidido, aunque se especula que sea el domingo que viene a las 18:00 horas, se juegue finalmente a las 12:00 horas como manda la normativa. «Es un tema que no me preocupa porque ha habido una normativa todo el año que indica que hay que jugar a las 12, no me preocupa este tema si no ha cambiado normativa será la misma y nos obligarán a jugar a las 12 como todo el año. Esta todo respondido», concluyó.