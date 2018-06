Vicente Moreno: «Tengo en mente seguir aquí el año que viene pero no depende solo de mí»

Vicente Moreno sigue sin poder afirmar si estará o no la próxima temporada en el banquillo local de Son Moix. Después de proclamarse campeón de Segunda B, el valenciano ha vuelto a dejar claro que puede pasar de todo.

«No puedo ser tajante con mi futuro, pero he sido bastante claro: estoy a gusto y tengo contrato, pero no depende de mí. Tengo en mente estar aquí el año que viene pero siempre dejo ese pequeño tanto por cien a que pase otra cosa. Puede venir mañana el club y decirme que no cuenta conmigo, pero espero que eso no ocurra», ha afirmado.

El massanasero es consciente de que a partir de mañana toca poner las bases del nuevo proyecto. «A partir de mañana intentaremos planificar y ver lo que el mercado te va determinando. La mayoría de jugadores tienen contrato y a partir de ahí de mejorar, lo haremos. Es ley de fútbol. Aunque no es día de hablar de esto. Ya habrá tiempo», ha asegurado.

Sobre el título de campeón, Moreno ha destacado la buena temporada del equipo, no solo en esta eliminatoria. «Creo que hemos sabido gestionar muy bien la temporada. Hemos llegado a la parte final, que es en la que nos hemos jugado todo, de la mejor manera».