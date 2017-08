Músicos, cantautores y poetas realizarán un evento solidario el 18 de agosto en beneficio del pueblo saharaui

El próximo viernes día 18 de agosto, el recinto de Sa Possessió (Polígono Son Rosinyol) acogerá un encuentro benéfico poético-musical encabezado por músicos, cantautores y poetas, tanto mallorquines como foráneos, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Associació d´Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears.

El compendio de artistas, que han titulado al encuentro como 'Acordes Conversos', han elaborado una pequeña nota para todo curioso que quiera presenciar la velada:

«Porque amamos la poesía aunque no lo sepamos, porque cantamos y bailamos casi sin querer; porque no concebimos la melodía sin verso ni el poema sin cadencia ni expresión; porque la música es el arte de las musas, y no hay musas sin poetas, ni rima sin ritmo y sin canción; porque no existe ni ha existido a lo largo de la historia ninguna cultura sin música, porque la palabra sigue siendo el mas humano de los atributos; porque nos gustan las causas justas y la justicia poética . Por todo esto y mucho mas, no podéis faltar el viernes 18 de agosto a la fiesta de ACORDES CONVERSOS en Sa Possessió; poetas, músicos, rapsodas y cantantes de aquí y de allá, juntos y revueltos en una tarde mágica de arte atemporal.»

Se ha habilitado además una página en Facebook, 'Acordes Conversos', en la cual aparece toda la información del evento.