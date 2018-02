«Hemos homenajeado a Woody Allen, un monstruo según algunos titulares»

Este sábado por la noche se conocerá si Laura Gost y Jaume Carrió, guionista y director de Woody&Woody, traerán a Mallorca el Goya a mejor cortometraje de animación sobre el cineasta Woody Allen. Woody&Woody competirá con Colores, de Arly Jones y Sami Natsheh; El ermitaño, de Raúl Díez y Un día en el parque, de Diego Porral.

En Esporles, pueblo natal de Carrió, se hará el seguimiento de la ceremonia de los Goya en el Centre Cotoner a las diez de la noche. Media hora antes, a las nueve y media, se proyectará el cortometraje y, minutos antes del arranque de la gala, Carrió saludará a sus seguidores desde Madrid.

Por su parte, sa Pobla, de donde es Gost, no acogerá la transmisión, aunque la guionista asegura que, cuando vuelvan de Madrid, «con galardón o sin él, prepararán una gran fiesta».

La ilusión de los Goya se ve un tanto eclipsada por el reciente escándalo de los abusos sexuales en Hollywood que, de nuevo, ha salpicado al cineasta Woody Allen. En su caso, es un resurgimiento, pues la polémica explotó en 1992, cuando Dylan Farrow, hija adoptiva del director y Mia Farrow, acusaba al cineasta de haber abusado de ella cuando ésta tenía siete años. «Hemos pasado de hacer un corto sobre un hombre carismático a un monstruo según los titulares de los medios», señala Carrió.

En este sentido, Gost se muestra muy crítica respecto al movimiento feminista Me Too (yo también) contra los abusos sexuales en Hollywood. «Creo que es contraproducente en el sentido de que hay que hacer acusaciones y declaraciones con fundamentos demostrables, pilares sólidos y no basados en percepciones ni intuiciones», reclama.

«Soy feminista y, como tal, creo que es importante dar una imagen de mujer independiente, fuerte y con recursos para defenderse», expresa. «Claro que es necesario un debate sobre cómo se tratan a las mujeres en el cine y en la industria, pero hay que ir con cuidado a que no se nos vaya de las manos, son asuntos muy delicados que destrozan la vida y la carrera de una persona», añade.

«Igual que en otra época, cuando un hombre decía algo se le creía por ser un hombre, no tenemos que hacer lo mismo con una mujer», resuelve Gost.

Agridulce

«El equipo está preocupado porque todo esto nos afecta bastante. Si ganamos, será un momento muy agridulce, cuando tendría que ser fantástico. Además, no podemos saber si es verdad todo lo que se dice y es ajeno a nosotros», admite el director.

«No nos queremos mojar porque no sabemos si es inocente o no y creo que ese es un compromiso que la gente tendría que aceptar», advierte el director.

«Estoy muy nervioso, ya deseo volver a la cotidianidad. Me siento responsable y bajo presión, mucha gente nos dice que aunque ya estemos nominados y eso es mucho, que vayamos a ganar». «A mí, sinceramente, no me importa», confiesa Carrió.

Agustí Villaronga no «espera ganar nada»

Agustí Villaronga, nominado a un Goya a mejor guion adaptado por Incerta glòria, avanzó a Ultima Hora que no «espera nada, aunque iré a la gala para compartir este momento con mis compañeros». Sin embargo, Incerta glòria triunfó en los Gaudí del pasado domingo, en los que se alzó con ocho galardones de los 16 a los que optaba; entre ellos, los de mejor actriz protagonista para Núria Prims o mejor actor secundario para Oriol Pla.