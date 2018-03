Café Quijano sostiene que «las horas de concierto son un privilegio del que no queremos dejar de disfrutar»

Manuel, Óscar y Raúl, los tres hermanos integrantes de Café Quijano, cumplieron el pasado 2017 veinte años de carrera artística. Para celebrarlo, el conjunto musical protagoniza una nueva gira de teatros y auditorios que supone su primer tour en formato pop desde su regreso a los escenarios en 2010, y que recalará en el Trui Teatre este viernes a las 21:00.

Según Manuel Quijano, la vuelta a la vida de conciertos les ha sentado «estupendamente, es nuestro medio natural. El escenario es ese lugar dónde encontramos la comodidad máxima y dónde hacemos lo que más nos gusta. Nosotros no concebimos hacer música sin tener la posibilidad de ’enseñarla’ en directo. Las horas de un concierto son un privilegio del que disfrutamos y que no queremos dejar de disfrutar nunca».

El mayor de los hermanos Quijano confiesa además que «tenemos la sensación de que el público nos acoge igual que siempre, es más, estamos comprobando cómo se mantiene ese abanico de edades tan característico de nuestro público». Manuel Quijano considera «una suerte» el poder ver a distintas generaciones entre el público.



Mallorca siempre se ha caracterizado por tener un público muy complicado, aunque Manuel Quijano asegura que la experiencia en la Isla es «siempre buenísima, cada vez que hemos actuado en la Isla hemos disfrutado a tope y nos hemos encontrado con un público cariñoso».

El trío no sólo está enamorado de Mallorca por su público, sino por lo que la Isla significa para ellos. Manuel cuenta que «para nosotros, Mallorca es un lugar de encuentro con buenos amigos. Yo he pasado largas temporadas en Palma y no puedo tener mejor recuerdo de una ciudad y de una isla espectaculares».

En cuanto a su música, el trío adelanta que su nuevo álbum, que se presenta en abril, es contiene «uno de los discos más especiales que hemos grabado. Nos ha sorprendido el resultado, y creemos que le puede pasar lo mismo a quien tenga lo escuche».

Los asistentes al concierto de hoy se encontrarán con «canciones frescas, bailables, con historias en la línea de nuestros primeros discos» y sobre todo, con un grupo que disfruta sobre el escenario y que quiere hacer disfrutar.