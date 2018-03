José Sacristán: «Tengo intención de seguir hasta que el cuerpo aguante»

Ganador de un Goya, Feroz de honor, dos Conchas de Plata, José Sacristán (Madrid, 1937) recala ahora en el Teatre de Manacor, este domingo 11 a las 19.00 horas, con la función Muñeca de porcelana, una obra de David Mamet que el intérprete protagoniza junto a Javier Godino.

Muñeca de porcelana es la primera producción que se hace en el mundo después del estreno en Broadway de la obra original, China Doll, protagonizada por Al Pacino y que el autor David Mamet escribió para él y que aquí dirige Juan Carlos Rubio. «Mi personaje es un americano con mucho poder político, económico y moral que se ve amenazado por otros. Es un relato en clave política y social, algo habitual en las obras de David Mamet», explica Sacristán.

A pesar de que el montaje se estrenó hace dos años, asegura que «cambia lo necesario y justo para que cada representación sea un hecho vivo. Las bases son las mismas, sigue igual de viva que al principio». De cara al futuro, el intérprete está pendiente del estreno de Formentera Lady, una película escrita y dirigida por Pau Durà. Por otra parte, Sacristán avanza que trabajará en una serie de televisión, «aunque no hay nada cerrado todavía», advierte. A sus 80 años y con varios premios a sus espaldas, Sacristán afirma que «no tengo ningún reto y objetivo, solamente quiero seguir jugando. Amo mi trabajo y tengo muchas ofertas. Tengo intención de aguantar hasta que el cuerpo diga basta. Aunque no pienso subirme a los escenarios y dar pena. Pero no pienso en retirarme por ahora».

Cine, teatro, televisión y musicales. Sacristán ha cultivado con éxito todos estas disciplinas. De entre ellas, Sacristán asegura que «transito por todas ellas siempre que haya buenos personajes, esa es la única condición». El próximo lunes, Sacristán estará en Ciutat con motivo de la proyección de Un hombre llamado Flor de Otoño dentro del ciclo Cinema d’Autor de la Universitat de les Illes Balears. Será a las 20.30 horas en el Centre de Cultura Sa Nostra.