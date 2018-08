Los inclasificables 'Moñecos' y remakes 'innecesarios' en Hora Cine

Este jueves nos faltan Cristina y Miguel Ángel, el programa se ve un poco desolado, pero aún y esto nosotros seguimos al pie del micrófono con las secciones habituales de cine de estreno, series, videojuegos y cómics. Donde hablamos de: Alpha, Los futbolísimos, Rodin, ¿Quién está matando a los moñecos? y su relación con David Broncano, un remake innecesario de Toni Erdmann, la segunda temporada de The alienist llamada Angel of Darkness, The Royals, la serie de Bourne, Ethan Peck como Spok en Star trek D 23-08-2018 | Youtube: Ultima Hora