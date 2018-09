Una repentina «pérdida de voz» de Bono obliga a cancelar el concierto de U2 en Berlín

La banda irlandesa U2 canceló hoy el segundo concierto que tenía programado en la ciudad alemana de Berlín debido a una «pérdida de voz» de su cantante, Bono, durante el mismo, según el comunicado emitido esta noche por sus componentes.

«Sentimos mucho la cancelación de esta noche. Bono se encontraba en buen estado y tenía bien la voz antes del concierto y estábamos todos expectantes ante nuestra segunda noche en Berlín, pero después de unas cuantas canciones sufrió una total pérdida de voz», explica la nota difundida en la web oficial de U2.

El texto, firmado por los otros tres integrantes del grupo, Adam Clayton, Larry Mullen y The Edge, no da más detalles sobre el estado de salud del cantante irlandés y solo indica: «No sabemos qué ha ocurrido y estamos buscando consejo médico».

Según un vídeo publicado por seguidores del grupo en redes sociales, Bono interpreta «Beautiful day», uno de sus temas más famosos, con un hilo apenas imperceptible de voz y, al terminar la misma, pide disculpas al público.

«Creo que no puedo seguir. No sería correcto con vosotros», casi susurra al micrófono.

En el texto publicado en la web de U2, sus integrantes agradecen la «comprensión del público» y todo «el apoyo de los fans en Berlín y de quienes han viajado desde lejos» para presenciar tanto el concierto de hoy como el de ayer, también en esa ciudad germana.

Este recital formaba parte de la gira «Experience+Innocence», continuación de «Songs of Experience», el decimocuarto álbum de estudio de la banda. Por ello, este «tour» se plantea como una secuela del de 2015, y llega tras la gira de estadios que efectuaron el año pasado, «The Joshua Tree Tour 2017».

