En este mayo no se ha cumplido el dicho

La práctica totalidad de las bolsas relevantes del mundo han generado beneficios para los inversores durante el pasado mes de mayor, siendo la española una de ellas, ofreciendo el IBEX 35 una rentabilidad del 1,53%.

Entre las compañías que más han propiciado esta subida destaca la empresa tecnológica Cellnex (filial de Abertis) que ha ganado un 15,22%, seguida de AENA con un 13,61%. En el lado opuesto vuelve a liderar las pérdidas Arcelor Mittal (-11,33%) seguidas de Bankia (-8,08%).

Es extraño ver cómo, mientras que el IBEX ha subido, las “tres grandes” de bolsa española han sufrido números rojos, en especial el Banco Santader que, una vez más, lastrado por los problemas políticos de Brasil, se ha dejado un 3,44% (la compra de Popular es posterior al cierre de mayo), aunque BBVA y Telefónica no se han quedado muy atrás, con pérdidas del 1,32 y el 2,37% respectivamente.

Para la única empresa balear cotizada, Meliá Hotels International, ha sido un mes muy tranquilo, con una ligera bajada del 0,26% que le permite consolidar niveles relevantes.

En el resto de Europa también se ha vivido una situación extraña por las subidas espectaculares de dos bolsas periféricas como son Grecia (+8,86%) y Portugal (+5,09), mientras que otras más relevantes como el DAX alemán o el CAC francés han ganado un 1,42 y un 0,31% respectivamente. Más curioso es ver cómo el EuroStoxx (50 empresas más grandes de la zona euro), lastrado por acciones como Santander y Telefónica, ha perdido un 0,14% a pesar de las subidas generalizadas.

Aunque Estados Unidos y Japón han subido de forma consistente (S&P +1,16%; Nasdaq +2,50% y Nikkei +2,36%), fuera de Europa han destacado algunos emergentes: Corea +6,44%; Hong Kong +4,25% e India +4,10%. No así para Brasil que, como no podía ser de otra manera, se ha dejado un 4,12%.

Una vez más se demuestra que no hay que hacer caso a leyendas tales como “sell in may and go away” -algo así como “vende en mayo y vete”- analizada en esta sección, pero sí a otras como “diversification, diversification, diversification”.