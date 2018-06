Consumo responsable en Pachamama Ibiza

Charlotte d’Adhemar vino a vivir a Eivissa cuando solo tenía 18 años y enseguida supo que era su sitio. A final del verano pasado se quedó sin trabajo y empezó a rondarle la idea de montar un negocio propio, “hasta que me decidí por emprender la aventura”. Una aventura muy especial que tiene en la actualidad un mes de vida, se llama Pachamama Ibiza y que apuesta por los productos de kilómetro cero y el movimiento de residuo cero.

“Siempre me he preocupado por el medio ambiente; participé como voluntaria en varios proyectos medioambientales de las Pitiüses y, a lo largo de los años, me interesé mucho por el movimiento zero waste (residuo cero) y había llegado a un punto en que la única opción para seguir consumiendo de manera responsable era abrir una tienda a granel”. Y así lo hizo.

Pachamama Ibiza es una tienda ecológica, libre de envases, “donde todo se puede comprar por peso, limitando así la generación de residuos”. “Intentamos sensibilizar a la gente sobre la cantidad de plásticos que se pueden evitar comprando a granel y, al no tener peso mínimo, es una buena forma de probar nuevos productos saludables”, explica la propietaria, quien añade que está “demostrada la importancia de consumir productos orgánicos para la prevención de enfermedades y nosotros, además de tener productos ecológicos de calidad, ofrecemos frutas y verdura fresca ecológica, de kilómetro cero y de temporada”.

Precisamente, este nombre tan especial está muy vinculado al concepto que quiere transmitir ya que “en antiguas lenguas andinas, Pachamama significa Madre Tierra, que es quien nos cuida y nos brinda alimentos sanos; ¡ya es hora de que le devolvamos el favor!”, explica Charlotte. En este primer mes de vida de Pachamama Ibiza, los comentarios de los clientes han sido muy positivos: “He recibido una respuesta muy positiva y, además, me permite conocer e intercambiar ideas con gente muy interesante”. La propietaria asegura, además, que sus clientes están muy concienciados, “algunos vienen a cotillear, pero se van encantados con el concepto y hay otros que vienen preparadísimos con sus envases desde cualquier punto de Eivissa”.

Pero, ¿cómo funciona? “Invitamos a la gente a que venga con sus propios envases si así lo desean, ya sean bolsas, frascos o tápers. Pesamos el envase, hacemos la tara y ya se puede rellenar con los productos que deseen”. El establecimiento dispone de bolsas de papel kraft, frascos y bolsitas de tela.

En esta tienda se pueden encontrar desde especias, infusiones y tés hasta semillas, frutos sectos y deshidratados, cereales y copos para el desayuno, legumbres, granos, arroz, pasta, galletas, harinas hasta productos para el hogar y el cuidado personal, “incluso el detergente para la ropa”, precisa Charlotte. Además, cuenta con un molino con el que es posible hacer harina con cualquier grano o legumbre que ofrecen.

En cuanto a los precios, la dueña de Pachamama Ibiza asegura que el consumidor se ha acostumbrado “a comprar productos envasados con un precio estipulado, pero pocas veces calculamos el precio por kilo. Al no tener mínimo y poder comprar la cantidad adaptada a cada cliente, se puede ahorrar mucho”.

Por el momento, el punto de venta físico está en la localidad de Sant Antoni de Portmany y están ofreciendo ventas por encargo a través de su página web, Facebook y por teléfono con recogida en la tienda “ya que nos gusta tener un trato cercano y personal con nuestros clientes”.