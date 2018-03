La policía británica simula un ataque terrorista en el aeropuerto de Stansted

La policía británica llevó a cabo este sábado de madrugada una simulación de ataque terrorista en el aeropuerto londinense de Stansted, el cuarto mayor aeródromo del Reino Unido, en la que los agentes pusieron a prueba sus planes de respuesta ante un atentado con armas de fuego.

Entre la pasada medianoche y las tres de esta mañana, las fuerzas de seguridad del condado de Essex, al norte de Londres, donde se encuentra el aeropuerto, participaron en un ejercicio en el que los policías tuvieron que interceptar a varios individuos que actuaban como supuestos terroristas.

Officers and airport staff took part in a training exercise at @STN_Airport overnight.



It simulated a terror attack and was testing our response.



Read more on our website: https://t.co/d5MZZAK52F pic.twitter.com/LoomLaTV94