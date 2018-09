Un chico pide a Trump que pare la sangría en Idlib: «Muchos niños inocentes van a ser asesinados a sangre fría»

La guerra en Siria, lejos de caminar hacia la pacificación, se recrudece en zonas como Idlib, donde la población civil permanece atrapada entre el fuego de los rebeldes, más o menos cercanos a posiciones extremistas, y las fuerzas gubernamentales de Bashar al Assad apoyadas por Rusia.

En este contexto, un chico de 16 años ha grabado un vídeo en inglés en el que se dirige directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y le ruega que actúe para lograr un alto al fuego definitivo y duradero en la región más castigada por la guerra en los últimos tiempos.

Así consta a través de los reports de cadenas de la región, como Al Jazeera, que se han hecho eco de la petición de Muhammad Najem.

#Idlib resident, 16-year-old Muhammad Najem (@muhammadnajem20), has a message for US President @realDonaldTrump. For more on #Syria, visit: https://t.co/WZnR3pI2bJ pic.twitter.com/EQPsDfYZAv