Biel Barceló: «Asumo toda la responsabilidad»

«Asumo toda la responsabilidad», ha asegurado este jueves Biel Barceló en la rueda de prensa que ha ofrecido tras presentar este pasado miércoles su dimisión, una decisión «a la que llegué antes de la celebración de la ejecutiva» tras no «calibrar bien» la repercusión del viaje «personal» a Punta Cana.

En relación a la crisis generada por este reciente viaje, ha explicado que siempre lo valoró como un viaje privado. «No lo acepté como ningún trató de favor ni como ningún regalo. Además no tuve ningún contacto con ninguna compañía turística, sólo con el programa radiofónico del que soy colaborador», ha insistido el todavía conseller, quien ha asegurado, arropado de todo el equipo de la Conselleria de Turismo, que ha hecho todo lo que ha podido, «me he implicado y ahora he analizado que era necesario dar el paso atrás para llegar a buen puerto», ha añadido.

«Ha habido una gran presión y un gran desgaste, y eso se ha ido acumulando», ha señalado Barceló. Aunque los códigos éticos del Govern y de su partido, MÉS per Mallorca, prohíben recibir regalos que cuesten más de 50 euros, el dimisionario ha eludido aclarar si, a su juicio, ha vulnerado esas normas.

Sobre su futuro, ha dicho que a partir de ahora «abriré un periodo de reflexión. Hay mucha vida fuera y mucha vida dentro». Lo que sí ha confirmado Barceló es que estará presente la próxima semana como diputado en la votación de los presupuestos, «luego decidiré qué es lo mejor para Més per Mallorca y para el proyecto político».

Valoración

Acompañado por buena parte de su equipo, el conseller de Innovación, Investigación y Turismo ha elogiado la gestión del Govern en general y sus propios logros, entre los que ha apuntado la implantación del impuesto sobre estancias turísticas, la regulación del alquiler vacacional y los avances en innovación e investigación, objetivos que por sí solos «justifican una legislatura».

«He hecho todo lo que he podido», ha asegurado el dimitido, que se mantendrá como diputado de MÉS per Mallorca hasta la aprobación la próxima semana de los presupuestos autonómicos para 2018, y después abrirá un periodo de «reflexión» para decidir su futuro político y personal.

«El compromiso sigue siendo el mismo, tenemos que consolidar políticas de izquierdas en esta tierra. Cada vez que gobierna la derecha, damos pasos atrás en todos los aspectos», ha asegurado y ha opinado que la posibilidad de una entrada de Podemos en el Govern en estos momentos «desestabilizaría más que ayudar». A su juicio, debería haber entrado al inicio de la legislatura.

Críticas

Biel Barceló ha reconocido que durante estos dos años y medio al frente de Turismo «esta conselleria ha estado en el punto de mira, pensad que es la principal industria económica, hay muchos intereses en juego, ha habido mucha presión, mucho desgaste. Esta decisión la he tomado a raíz de los últimos acontecimientos, pero sí es verdad que la acumulación produce mella, es indudable».

Respecto a su relevo, ha considerado que «no debería haber problema» para que la presidenta del Govern acepte la propuesta que formule MÉS per Mallorca.