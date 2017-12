Aprobada una oposición en la sanidad pública con 3.876 puestos de trabajo

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprobado una macrooferta pública de empleo (OPE) que prevé la incorporación de 3.876 plazas en tres años, 420 de promoción interna y el resto, 3.456, de turno libre.

La convocatoria ha contado con un 90 % de votos afirmativos de la representación sindical y un 10 % de abstenciones (los representantes de CCOO).

El director de Recursos Humanos del IB-Salut, Gabriel Lladó, explicó ayer que «la totalidad de las plazas saldrán a concurso en tres años (2018, 2019 y 2020)» y que la OPE se convoca en cumplimiento del acuerdo alcanzado por el Gobierno central y los sindicatos «para rebajar la alta tasa de temporalidad». Se trata de una tasa de temporalidad que en la sanidad pública balear supera actualmente el 37 % y que, cuando concluya la oferta de empleo, «será del 8% », dijo Lladó.

Plazas

A las 3.876 plazas que se sacarán a oposición hay que sumar las 1.294 (647 de turno libre y 647 de promoción interna) convocadas con anterioridad y que corresponden a los años 2015, 2016 y 2017. El sindicato CCOO, que se abstuvo en la votación, explica que no votó a favor porque considera que no contempla la totalidad de categorías existentes en el IB-Salut y el número de plazas de promoción interna no son suficientes.

Las plazas más ofertadas son las de enfermería, con 824, más otras 50 de promoción interna; y auxiliares de enfermería con 544 plazas, más 15 de promoción interna.

Auxiliares

Por otra parte, también se convocarán 324 plazas de auxiliares administrativos en turno libre y 80 de promoción interna.

Además habrá plazas de celador (250 de turno libre y 15 de promoción interna), fisioterapeutas (62 plazas) y numerosas plazas de médicos de distintas especialidades: nefrología, inmunología, geriatría cirugía, dermatología, endocrinología, entre otras, hasta un total de 534.

En esta oferta pública, las plazas de psicólogo clínico y psicólogo de atención primaria se fusionan.