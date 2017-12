El Sorteo de la Lotería de Navidad sonríe a Baleares

El Sorteo de la Lotería de Navidad ha sonreído este año a Baleares, ya que muchos de los premios han sido repartidos por las distintas Islas.

Así, un pellizco del segundo premio, el 51.244, ha caído en Cala Millor, Sant Llorenç des Cardassar y Campos.

Concretamente, en Sant Llorenç se han vendido diez décimos. La vendedora de la administración Joana Caldentey ha asegurado: «Creemos que está aquí, repartido en el pueblo, porque lo hemos vendido por ventanilla y suponemos que será todo gente del pueblo». Su hermana, Lourdes Caldentey, ha asegurado que han repartido más de 2 millones de euros tras vender una serie completa del segundo premio. Según ha explicado a Ultima Hora, los décimos se vendieron entre agosto y septiembre, y es la primera ocasión en que reparte un premio de estas características.

En Campos, Antonia Ballester, de la administración 'Es Talleret' , ha explicado que no sabe cuántos décimos se han vendido «porque se han vendido por terminal». Junto a su marido, Tomas Mas, confirma que hasta esta hora no se ha acercado ningún premiado a la administración.

La Joyería Juana de Cala Millor ha vendido varios décimos del número 51.244, así lo ha explicado el responsable de la joyería, Mateo Pascual. Se trata de una administración mixta joyería-relojería.

Si bien desde el establecimiento no han podido cuantificar cuántos décimos han vendido, sí han indicado que no han llegado a vender la serie entera.

El local ya había dado un premio de más de un millón de euros hace más de diez años, según ha apuntado Pascual.

Otros premios

Tres quintos han dejado premios en diferentes lugares de la geografía balear. Así, el 58.808 ha sido vendido en la Colònia de Sant Jordi y Sa Carroca (Ibiza). Una pequeña parte del 05431 ha caído en Palm; el 18.065 en Formentera y el 580 en Manacor.

En Palma, el 18.065 ha sido vendido en la Administración de Lotería Número 15, donde Penélope Rodríguez confirma que han vendido hasta 5 series de este número. Felicidad en esta administración, donde la terceca generación celebra que es la segunda ocasión en que venden un premio de Navidad. Hasta el momento, no se ha acercado ningún premiado, confirman, pero sí muchos curiosos al conocer que allí se ha vendido este quinto premio.

En Formentera, la parroquia de Sant Francesc, ha repartido 3,6 millones de euros del quinto premio (18.065). El párroco, Miguel Ángel Riera, ha explicado a RNE que compró 600 décimos y «está muy repartido» entre los feligreses.

El párroco ha explicado que «en la parroquia nos hemos quedado un par de décimos. Tenemos un préstamo para pagar las obras de la parroquia y parte del premio será para esto. Arreglamos la casa parroquial y era el motivo por el cual vendíamos la lotería», ha destacado.

Riera ha dicho que «como no sabía que me iba a tocar, no me quedé con suficiente décimos para poder pagar todo el préstamo». «Ya lo estamos celebrando con la gente de la calle porque lo más bonito es que son 600 números vendidos casi todos en Formentera y hay mucha gente afortunada hoy», ha celebrado.

Otro quinto premio en Mallorca. Esta vez en Manacor. El número 580, agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha sido vendido en la Administración de Loterías de la calle Amargura de Manacor.

El último de los quinto premios, el 22.253, ha estado muy repartido por todo el territorio nacional, y una pequeña parte ha caído en el centro comercial de Porto Pi y en el Arenal, así como en Sant Josep, y en la plaza de España de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza.