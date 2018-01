Emaya prevé gastar 5,3 millones en la compra de agua desalada este año

Emaya prevé comprar este año seis hectómetros cúbicos de agua desalada, lo que supondrá un coste de 5,3 millones de euros. No obstante, desde la empresa municipal precisan que se trata de una previsión al alza, con la finalidad de contar con el dinero necesario si es necesario. Así, los técnicos estiman que podría ser suficiente con la compra de cuatro hectómetros cúbicos de agua, en función de lo que llueva en invierno y primavera.

Lluvias

El año pasado fue necesario comprar 3,7 hectómetros cúbicos de agua, a lo que se destinaron 3.598.455. Se trata de una cifra muy inferior a la prevista inicialmente, que era de 8,6 millones de euros. Las abundantes lluvias de diciembre de 2016 y enero de 2017 llenaron los embalses, que incluso llegaron a rebosar y no fue necesario comprar tanta agua desalada. El año en el que Emaya tuvo que destinar más dinero a la adquisición de agua desalada fue 2016, cuando se gastaron casi 8 millones de euros.

La presidenta de Emaya, Neus Truyol, explica que «el año pasado, a pesar de las lluvias, seguimos comprando agua, aunque en menor medida, para hacer una gestión sostenible de los pozos y ayudar a su recuperación para poder tener agua este año. Ahora se demuestra que fue una buena decisión».

La empresa municipal dejó de extraer agua de los embalses el pasado mes de noviembre, cuando las reservas eran aproximadamente del 30 %. Las mismas fuentes precisan que es normal no sacar agua de los embalses en invierno si las reservas no son muy elevadas, ya que se priorizan las fuentes y se guarda el agua del Gorg Blau y Cuber para el verano. «En las fuentes si no se aprovecha se pierde, el agua de los embalses se puede reservar para el verano», destacan.

Pese a que actualmente las reservas de los embalses se encuentran al 42 % de su capacidad, desde el Ajuntament de Palma aseguran que el suministro de agua está garantizado, ya que se comprará agua desalada. De momento, no está previsto realizar restricciones en el consumo de agua. Además, la presidenta de Emaya precisa que «Palma no está en situación de sequía».