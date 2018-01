Los jóvenes del PP atacan a Biel Barceló por aferrarse a su escaño de diputado

Los jóvenes del Partido Popular han utilizado las redes sociales para atacar al exvicepresident del Govern y exconseller de Turismo, Biel Barceló, quien recientemente comunicó que no abandonaría su escaño de diputado en el Parlament pese a haber dimitido de sus cargos en el ejecutivo balear.

Según las Nuevas Generaciones populares, Barceló está pegado a la silla con un adhesivo «Més fort que mai», y han hecho chanzas sobre la cuestión usando la etiqueta '#BielSuperglú'.

Así, la presidenta de las juventudes del PP balear, Marga Vicens, fue una de las que difundió esta campaña en su perfil personal.

También lo hizo el perfil corporativo de las Nuevas Generaciones explicando lo que según su visión es la transparencia para Biel Barceló.

La #TRANSPARÈNCIA by @bielbarcelo:

Com Més contractes al cap de campanya de @MESperMallorca millor Tenir un equip a Vicepresidència que com Més irregularitats cometin millor Acceptar regals com Més cars i enfora siguin millor #AferratASaCadira pic.twitter.com/YmbnSPW16r