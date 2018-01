El PP quiere que Jaime Far se estrene en Anticorrupción con los contratos de Jaume Garau

El PP quiere darle trabajo a Jaime Far, flamante nuevo director de la Oficina Anticorrupción nombrado por el Parlament a iniciativa de los partidos del Pacte. Este martes hubo reunión del Grupo Parlamentario del PP y ya se escucharon repetidas voces que apuestan por presentar una proposición no de ley al pleno para promover que Far y su oficina investiguen los polémicos contratos de Jaume Garau con diferentes organismos autonómicos. Como se sabe, Garau fue director de campaña del PSM en las pasadas autonómicas dándose posteriormente de baja en el partido cuando estalló el desaguisado. En la actualidad el caso está bajo investigación judicial.



Y el PP piensa sacar tajada del asunto. Todavía no hay decisión tomada sobre si llevarán el asunto al Parlament para intentar impulsar la intervención de Far, pero «estamos en ello», señalan fuentes de este partido. Dentro del Grupo Parlamentario los hay muy decididos a conseguir que la Oficina Anticorrupción actúe mientras que otros se muestran más moderados, indicando que «no hay que forzar las cosas», pero lo seguro es que el asunto Garau motiva mucho más a los populares desde que Far fue designado.



Además, ven que la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción con Jaime Far a la cabeza «es en el fondo una operación de imagen de la izquierda. Sus buenas intenciones se verán si se les investiga a ellos». Por eso preparan esta proposición. Caso de que la proposición fuese denegada por el Pacte (es lo que ellos esperan), también están armando artillería pesada parlamentaria «para demostrar que a la hora de la verdad y cuando les afecta a ellos no hay interés en que la Oficina Anticorrupción se ponga de verdad en marcha».