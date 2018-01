Una afectada por el brote de hepatitis A: «Lo he pasado mal, me sentía absolutamente agotada»

Un brote de hepatitis A ha contagiado a 33 personas en un restaurante de la zona centro de Palma. La Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut ha abierto un expediente al restaurante origen del brote que fue detectado a mediados de diciembre de 2017, lo que motivó el cierre durante unos días del establecimiento, que reabrió sus puertas el pasado día 19 de enero.

M.M.R. es una de las personas que ha sido contagiada por la hepatitis A y relató a Ultima Hora su caso. Esta joven, de 33 años de edad y dependienta de profesión, tuvo que permanecer ingresada durante varios días en Son Llàtzer a consecuencia del virus.

«Empecé a sentirme mal después del puente de la Constitución, creía estaba incubando una gripe, estaba agotada, me mareaba y me empezó a doler el hígado», relata y añade «fui al PAC de Escola Graduada me hicieron varias pruebas y finalmente optaron por ingresarme en el hospital. Lo he pasado mal, me sentía absolutamente agotada», explica y añade que «hasta este no pude ir a trabajar».