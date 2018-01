¿Cuál es el protocolo médico ante un caso de hepatitis A?

Ante el brote de hepatitis A en Palma, en el que se han visto contagiadas más de treinta personas, consultamos a un médico de urgencias cuál es el protocolo a seguir cuando un paciente llega a un centro de salud con la sintomatología típica de dicho virus.

Ante un cuadro de vómitos, diarreas o febrícula es difícil concluir automáticamente que el enfermo padece una hepatitis A. No obstante, «hay un síntoma que es alarmante, el color amarillo en la piel o conjuntival, la ictericia», explica la doctora Maria Antònia Vidal.

Al margen de esta alerta, señala que el dolor abdominal o la confirmación de una inflamación del hígado mediante la exploración del paciente también pueden dar sospechas de que se trata de una persona afectada por este virus. La oscuridad de la orina, el cansancio, la fatiga o que las heces sean blanquecinas son otros de los síntomas.

Vidal tranquiliza a la población y aclara que la hepatitis A es una enfermedad benigna. «En el 99 por ciento de los casos remite solos y las estadísticas de que un caso derive en fulminante es muy baja».

En este sentido, explica que «cuando tenemos sospechas de que el paciente tiene el virus, pero no presenta ictericia, lo que hacemos es recomendar reposo, hidratación y visitar la consulta del médico de cabecera para que valore su evolución». En caso de que el paciente presente ictericia y una agravamiento de la sintomatología, «sí que son derivados al hospital para que se le practiquen las pruebas oportunas o se le trate».

La hepatitis A, en cifras

Aunque la hepatitis A no está considerada una enfermedad grave, los casos han reputando en el último año.

Según los datos ofrecidos a Ultima Hora por el Instituto Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Baleares se detectaron un total de 75 casos de hepatitis A en 2017, siendo la tasa de incidencia de un 6, 55 cada 100.000 habitantes.

Por su parte, los datos ofrecidos por la Dirección General de Salut Pública i Participació del Govern sitúan en 27 los casos declarados en 2017, a partir de los datos provisionales recogidos hasta el 25 de septiembre de ese año. Concretamente, detallan que 5 casos tuvieron lugar en Mallorca -dos de ellos, en Palma-; 3, en Menorca; y hasta 19 en las Pitiüsas.

Desde el Instituto Carlos III de Madrid señalan que en la última semana del 2017, así lo recoge el informe de declaración obligatoria semanal, en Baleares no se registró ningún caso. El dato, sostienen, puede ser provisional porque podría ser que la Comunidad Autónoma aún no los haya facilitado o que realmente no se produjera ninguna infección en esas fechas. En el conjunto del país, provisionalmente se detectaron en esos siete días un total de 14.

En datos generales, este 2017 en España se declararon un total de 4.338 casos de hepatitis A. La cifra muestra un repunte respecto a 2016 cuando se detectaron 1.249.