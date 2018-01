Baleares, la región española con más hoteles premiados por los viajeros de TripAdvisor

Baleares es la comunidad española con más hoteles premiados por los viajero, según ha informado TripAdvisor.

La web de viajes ha anunciado esta semana los galardonador de sus Premios Travellers Choice Hoteles, que se dan en base a los millones de comentarios y opiniones recopilados en un solo año de los viajeros de TripAdvisor en todo el mundo.

En concreto, Baleares cuenta con 55 hoteles premiados y 62 galardones en las diferentes categorías, donde siete de dichos hoteles han sido reconocidos internacionalmente con premios a nivel europeo.

Así, en la categoría Top 25 Hoteles destacan a nivel nacional Hotel Astoria Playa Only Adults en Mallorca en 8º lugar, Sant Francesc Hotel Singular en Mallorca en 13º lugar, Artiem Carlos III Adults Only en 23º lugar y el Hotel Miramar en 25º lugar.

En la categoría Lujo han sido premiados Park Hyatt Mallorca en Mallorca (13º), Boutique Hotel Can Cera en Mallorca (16º), Ca Na Xica - Boutique Hotel & Spa en Ibiza (19º), Iberostar Playa de Palma en Mallorca (22º) y Boutique Hotel Can Alomar en Mallorca (23º).

En la categoría de Económicos el Hostal Valencia ha quedado en 10ª posición y el Hostal Marino en el puesto 24, ambos localizados en Ibiza.

En la categoría Mejor Relación Calidad Precio, la nueva modalidad, han sido galardonados Marina Playa Hotel & Apartments en 6º lugar y Catalonia Ses Estaques en 10ª posición, ambos hoteles ubicados en Ibiza.

En la categoría de Mejor Servicio: Posada Terra Santa ocupa la cuarta posición en Europa y la 2ª en España. Le siguen AH Art Hotel Palma (9º), Hotel Astoria Playa Only Adults (11º), Finca Hotel Son Palou (17º), Hotel L'Avenida (19º), Protur Playa Cala Millor Hotel (21º) y Artiem Carlos III Adults Only (22º). Todos los ganadores están situados en Mallorca.

En la categoría Pequeños Hoteles han sido galardonados Hotel Salvia-Adults Only en el 17º puesto a nivel europeo y el 2º a nivel nacional. También destacan en España el Hotel Can Mostatxins (3º), Posada Terra Santa (5º), Hotel L'Avenida (7º), Petit Hotel Son Arnau (9º), Ca's Curial (10º), Finca Hotel Son Palou (11º), Hotel Rural Can Pujolet (12º), AH Art Hotel Palma (14º) y Boutique Hotel Calatrava (21º).

En la categoría Hostales y Pensiones, Son Ametler en Mallorca logró alzarse en 11ª posición a nivel nacional.

En la categoría Románticos han sido premiados siete hoteles a nivel nacional: Finca Hotel Son Palou en 2º lugar, Hotel Astoria Playa Only Adults en 5º, Artiem Carlos III Adults Only en 6º, Protur Playa Cala Millor Hotel en 7º, La Quinta Menorca Hotel & Spa en 14º, Hotel Son Matias Beach en 18º y Ca's Curial en el 19º puesto.

En la categoría Hoteles Familiares, un total de 12 establecimientos españoles han sido premiados en esta modalidad. Viva Blue & Spa ha logrado el puesto 11 en Europa y el 2º en España, mientras que Royal Son Bou Family Club ha alcanzado el puesto 18 europeo y el 3º español. Les siguen Holiday Village Menorca en (5º), Zafiro Can Picafort (8º), Zafiro Palace Alcudia (9º), Protur Bonaire Aparthotel (11º), Viva Sunrise (12º), Invisa Hotel Club Cala Verde (13º), Iberostar Club Cala Barca (15º), Inturotel Sa Marina (17º), Iberostar Ciudad Blanca (18º) e Inturotel Cala Azul Park (19º).

En la categoría Todo Incluido: Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa en Ibiza ha sido galardonado con la 14ª posición de Europa y 2ª de España, seguido de Grand Palladium White Island Resort & Spa también en Ibiza, que ha logrado destacar en 23º lugar a nivel europeo y 6º en España; y de Iberostar Jardín Del Sol Suites en Mallorca con la 25ª posición en Europa y 7ª en España. Otros premiados han sido Palladium Hotel Palmyra (9º) e Iberostar Club Cala Barca (10º).

España cuenta con 176 galardonados únicos reconocidos por los usuarios, con 251 premios distribuidos en 10 categorías. La mayoría de los ganadores se concentran en Baleares, Cataluña, Islas Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, las regiones con mayor cantidad de ganadores en esta edición.