Hila: «No hay nada más peligroso que un regidor del PP con tarjeta»

«No hay nada más peligroso en el Ajuntament que un edil del PP con una tarjeta y la historia lo demuestra», declaró este jueves en el pleno el teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, quien defendió la actuación del concejal de Mobilitat, Joan Ferrer, ante la petición de cese realizada por el PP y C’s tras la sanción de 30.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la SMAP por hacer públicos datos sobre el uso por parte de la oposición de la tarjeta pública de aparcamiento gratuita.

Este asunto motivó uno de los debates más agrios que se recuerdan en un pleno del Ajuntament. PP y C’s exigían, además, que Ferrer asuma personalmente el pago de la multa y que el Consistorio no destine ni un euro de dinero público a costear un recurso contra el acuerdo de la Agencia de Protección de Datos.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Josep Lluís Bauzá, justificó que esta tarjeta que permitía a los ediles aparcar gratuitamente en los aparcamientos públicos «era una herramienta para nuestro trabajo como representantes políticos, que va más allá del horario de apertura al público del Ajuntament». Por su parte, la portavoz del PP, Margalida Durán, aseguró que «no es cierto que los regidores del PP hicieran mal uso de las tarjetas, los datos que se dieron son falsos». Añadió que en el pasado el PP nunca pidió información sobre el uso de la tarjeta por parte del PSOE, «nunca se llegó a este extremo, ustedes no tienen escrúpulos», lamentó Durán.

A todo ello, Hila rebatió con la famosa frase que pronunció Rajoy al ser preguntado por el ‘caso Bárcenas’: «Todo es falso, salvo alguna cosa». «No tienen vergüenza, manda narices lo que hay que aguantar, que vengan ustedes a darnos lecciones», espetó. Añadió que «en vez de echarle la bronca a las personas que hicieron un mal uso de la tarjeta, vienen ahora y nos chulean, cuando no hay nada más peligroso que un edil del PP con una tarjeta». Al PP, añadió, «se le da muy mal el uso de las tarjetas públicas» y recordó los casos del ex edil Rodrigo de Santos o el ex ministro Rodrigo Rato.