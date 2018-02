El Govern defiende que con la ley de residuos «no prohibimos sino que regulamos»

El director general de Residuos del Govern, Sebastià Sansó, ha defendido el borrador de ley de residuos por ir en línea con lo que propone la UE de cara a 2030, al regular que los productos problemáticos «sean de material compostable».

«Nosotros tenemos la necesidad y la urgencia de adelantarnos, no podemos esperar tanto, porque vemos que, por ejemplo, la arena ya no está hecha con los restos calcáreos de erizos o caracoles sino que ya tenemos trocitos azules o verdes que provienen desgraciadamente del plástico», ha añadido, ha informado Més per Mallorca en un comunicado.

Sobre el anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminante de Baleares que prohibirá a partir del 2020 el empleo de las cápsulas de café más contaminantes, las bolsas de plástico de un solo uso en comercios, los tenedores y platos de plásticos desechables y las versiones no recargables de mecheros, maquinillas de afeitar, cartuchos y tóneres, Sansó ha negado que el Govern prohíba.

«No prohibimos sino que regulamos para que sean de un material compostable aquellos productos que son problemáticos y que acaban afectando tanto al medio ambiente como a la salud», ha dicho el director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos.

«Nosotros decimos algo tan obvio como que todos los productos que se pongan en el mercado se han de poder reciclar y mejor si se pueden reutilizar», ha explicado.

El director general considera que la generación de residuos puede afectar a la base de la economía balear, el turismo, y cree que la nueva normativa no sólo beneficiará el medio ambiente sino que creará puestos de trabajo de economía verde porque habrá que da una segunda vida a los residuos.

Nespresso

En relación a Nespresso, que ha solicitado una reunión al Govern, ha afirmado: «Veremos qué nos proponen pero son de las pocas empresas que sí se preocupan y tienen un sistema de recogida de sus cápsulas».

«Dentro de este ámbito, creemos que ya cumplirían de entrada con la ley, como aquellos que comercializan cápsulas compostables». La nueva ley también contempla que el 1% de los nuevos contratos, a partir de la entrada en vigor, relacionados con gestión y tratamiento de residuos deben ir destinados a la educación y comunicación ambiental de la ciudadanía, ha recordado.