«Somos el pueblo balear y no hay por qué renunciar a serlo»

Úrsula Mascaró (Ferreries, 1969), reconocida diseñadora de calzado con marca propia, empresaria y madre de tres hijos, es la promotora de la plataforma Mos Movem! ¡En Marcha! Let’s Go! que se opone a que el catalán sea un requisito en la sanidad pública balear porque lo considera «una imposición catalanista». Está trabajando en la puesta en marcha de la Societat Civil Balear.

—¿Por qué una diseñadora y empresaria promueve una plataforma como Mos Movem!?

—Porque no soy solo una diseñadora, también soy una madre, una persona civil, que cuando vi todo lo que pasaba en Catalunya pensé que teníamos que hacer algo para evitar que lo mismo suceda en las Islas. Me dije a mí misma: no tengo que tener miedo, tengo que decir lo que pienso, y lo hice a través de Facebook e Instagram. El mensaje que transmitía es que, por mucho que yo pueda querer a Catalunya, las Islas no son Catalunya. ¿Por qué tenemos que aguantar esta imposición lingüística? Nosotros estamos en contra de la imposición catalanista.

—¿Qué defiende la plataforma y por qué sólo están hablando de sanidad?

—Hemos empezado con la sanidad, pero también hablaremos de otros sectores. De momento estamos trabajando para constituirnos como Societat Civil Balear, compañeros de la Societat Civil Catalana. Lo que defendemos es que nosotros no somos parte de los Països Catalans. Estamos en contra del soberanismo que nos están imponiendo los partidos minoritarios. El primer paso que hemos dado es luchar contra la imposición lingüística en la sanidad. Nosotros somos de las Islas. Defendemos que el valenciano, el catalán y el balear comparten el mismo tronco lingüístico. Pero nosotros somos el pueblo balear y no tenemos por qué renunciar a serlo.

—¿Qué opina del cambio de talante del Govern y cómo cree que ha influido su plataforma en la decisión de rebajar la exigencia del catalán?

—Creo que la presión que hemos hecho desde Mos Movem! ha sido determinante. Lo han rebajado, pero es solo un pasito. No estamos conformes, porque sigue siendo un requisito. No queremos que sea un requisito para nada. No queremos que impongan la lengua catalana ni en sanidad ni en el mundo. Aunque mañana (hoy para los lectores) algunos sindicatos voten a favor porque han rebajado las exigencias. Los jefes de los sindicatos pueden estar contentos, pero yo tengo un montón de Whatssaps de trabajadores de la sanidad que nos piden que no les abandonemos y nosotros les seguiremos defendiendo. Y después defenderemos en educación a todas las mamás que quieren que sus hijos estudien balear, pero que también hablen en castellano y en inglés.

—Pese ala rebaja del catalán, ¿mantienen la convocatoria de la manifestación del próximo domingo día 18 ?

—Sí. Queremos que el idioma sea un mérito y no un requisito. Hasta ahora no ha habido ningún problema. El problema lo han creado los políticos. Més se ha quitado la careta y ha quedado claro que quiere imponer la lengua catalana.

—¿No cree que los pacientes tienen derecho a ser atendidos en su propia lengua?

—Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser atendido, pero lo importante es que haya profesionales para atender a los pacientes. Hasta ahora no ha habido ningún problema por el idioma. La gente sabe hablar en castellano.



—En Balears tenemos dos idiomas cooficiales, el catalán y el castellano. ¿Por qué no podemos pedir que nos atiendan en catalán?

—Claro que lo pueden pedir, pero nosotros tenemos derecho a poder tener médicos. A nosotros lo que nos preocupa son las dificultades que hay para encontrar médicos y fidelizar al personal sanitario. Para mí, prevalece el derecho a tener un buen médico o un buen celador a que me hablen en catalán.