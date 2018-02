El Pacte cede y aplaza la reunión de las terrazas con todos los afectados

El Pacte cedió a la petición de los restauradores y aplazó la reunión prevista para este jueves con la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, la Asociación de Restauradores, la Defensora de la Ciudadanía y la oposición. El alcalde Antoni Noguera reclamó «tranquilidad, responsabilidad y voluntad de consenso» a los empresarios y aceptó posponer el encuentro a la próxima semana «si esta petición se hace desde la voluntad de llegar a acuerdos».

Noguera destacó que Cort ha cedido a algunas de las peticiones de los restauradores, como la de mantener los dos metros de espacio para peatones en toda la ciudad, salvo en el centro, Santa Catalina y para las nuevas terrazas que se instalen en el resto o cambien de titular. En este punto, aseguró que solo desaparecerán el 4 % de las terrazas de toda la ciudad, pese al 10-20 % previsto si se hubiesen aplicado de forma generalizada la obligación de reservar 2,5 metros de espacio para los peatones. Además, recordó que también han aceptado no reducir el horario de invierno de las terrazas una hora, así como que han eliminado las limitaciones de altura de los parasoles.

El alcalde se mostró especialmente molesto con los restauradores de la calle Fábrica. «Si hay un espacio que generó un problema en la ciudad fue la calle Fábrica». «No me gustaría que todo este esfuerzo de consenso y participación se rompiese por lo que generó el problema: una ciudad no planificada y un eje cívico que no tenían ningún tipo de regulación. Sería triste que la calle Fábirca fuese el símbolo de romper un acuerdo que es necesario para la ciudad», declaró.

Por su parte, los restauradores celebraron varias reuniones para comprobar cómo afectará la aplicación de la normativa que pretende aprobar el Pacte. El presidente de la Asociación de Restauración, Alfonso Robledo, negó que solo suponga la reducción de un 4 % de las terrazas y aseguró que serán muchas más. Además, desmintió que los restauradores de la calle Fábrica sean los únicos que rechazan la ordenanza y destacó que están en contra todas las zonas donde se prevén reducciones, como Blanquerna o Platja de Palma.

El presidente de la Federació d’Associacions de Veïns, Joan Forteza, confesó sentirse «decepcionado y defraudado» por la cancelación de la reunión y acusó al Pacte de «falta de liderazgo».

El Pacte sí se reunió este jueves con ARCA y PIMEM Restauración. La portavoz de ARCA, Àngels Fermoselle, lamentó que la ordenanza no recoja el 80-90 % de sus peticiones y pidió «valentía y sentido común a Cort para introducir mejoras visuales».

El PP informó que «no apoyará una ordenanza que representa la culminación de la guerra del Pacte contra las terrazas». La jefa de la oposición, Margalida Durán, anunció que «si se aprueba la ordenanza tal y como está redactada actualmente, el PP la derogará cuando gobierne en 2019».