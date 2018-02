Copiosa nevada en la Serra de Tramuntana

Las previsiones ya lo anunciaban y se ha producido: la Serra de Tramuntana ha amanecido de color blanco. Las bajas temperaturas sufridas en la madrugada de este viernes han provocado una copiosa nevada.

Algunas personas ya han tomado imágenes de esta bonita estampa. Ha sido el caso de Mercedes Garrido, consellera de Territori del Consell de Mallorca que, a través de su cuenta de Twitter, ha enseñado algunas de las zonas nevadas.

El programa Méteo de IB3 también ha compartido algunas imágenes de cómo se ha ido cubriendo este viernes la Serra de Tramuntana,

@NeusAlberti ens envia les primeres imatges del dia amb la nevada que hi ha ara mateix a l'embassament de Cúber. Més imatges a les 13.45h a #MéteoIB3 pic.twitter.com/cNsR5iA6jn

Como consecuencia de esta nevada, la carretera MA-10, desde ses Barques al mirado de sa Calobra, está cortada. También está cortado el acceso a sa Calobra. Las máquinas quitanieves trabajan para desbloquear estas vías.

⛔Tallada la carretera Ma-10 (serra de Tramuntana) del mirador de ses Barques al coll de sa Batalla.

⛔ Tallat també l'accés a sa Calobra.

Les màquines llevaneus ja hi estan treballant per tornar a la normalitat el més aviat possible. pic.twitter.com/NUJYlg03eU