Picornell: «Me comprometí a no desfallecer y no lo haré»

El presidente del Parlament balear, Baltasar Picornell, ha publicado este miércoles un tuit con motivo de la celebración de su primer año al frente de la cámara legislativa en el que afirma: «Me comprometí a no desfallecer y no lo haré, para conseguir un Parlamento más abierto y más cercano».

En este mensaje, el presidente de la cámara legislativa balear reclama «más y mejor democracia».

Just fa un any ocupava per primera vegada aquesta cadira. Em vaig comprometre a no defallir i no ho faré, per aconseguir un Parlament més obert i més proper.

Més i millor democràcia. pic.twitter.com/KnxklHDDht