La adolescencia, en corto

Tienen 14 años y las cosas muy claras. A pesar de estar sumidos en plena adolescencia, los jóvenes Núria Pinillos, Marilén Cerdà y Simó Joan Lliteres, alumnos del colegio La Salle Manacor, han analizado todo lo que sienten para crear Teenagers, un cortometraje que pone un poco de luz sobre esta etapa de la vida.

Los tres adolescentes son integrantes del Grup Avança del colegio, un equipo de trabajo cooperativo formado por los alumnos con mejor expediente que busca aumentar sus conocimientos. Esta obra audiovisual es uno de los proyectos del grupo.

Los tres jóvenes, que se han autodenominado Aesthetic Waffles, nos explican que «al principio, queríamos tratar las minorías étnicas, pero nos dimos cuenta de que era muy complicado abarcar todo. Al final, vimos que lo mejor era contar algo de lo que fuéramos parte».

El guión, poético y muy elaborado, es íntegramente suyo. Núria Pinillos explicó que «lo escribimos entre los tres, salió solo, de manera orgánica». La joven asegura además que «tuvimos que ponernos de acuerdo porque había muchas cosas que no sentíamos todos; nuestros otros compañeros del Grup Avança nos ayudaron». Marilén Cerdà, por su parte, explica que «teníamos claro que el formato que queríamos era con vídeos y voz en off, lo que más nos costó fue hablar de los sentimientos y cerrar el cortometraje». Al elaborar el vídeo, se encontraron con varios problemas. Pinillos cuenta que «teníamos poco tiempo, y no contábamos con todos los materiales que necesitábamos, ni con los espacios que nos gustaría». Simó Joan Lliteres explica además que «tenemos compañeros del Grup Avança, como Ferran y Joan, que nos han ayudado a hacer cosas como bailar. Han usado su tiempo para ayudarnos».