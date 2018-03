Los residentes en ‘Corea’ se sienten abandonados por Cort

Los vecinos de ‘Corea’ se sienten abandonados por el Pacte de Cort y este lunes expresaron su indignación en la asamblea que celebraron y a la que no asistió ningún regidor del gobierno; enviaron al asesor de distrito y a un representante de la Policía Local. Los vecinos querían explicarle a los políticos los problemas que sufren, entre los que destacaron las expropiaciones y la degradación de la zona.

«Es lamentable que no den la cara», manifestó el portavoz de la plataforma vecinal de Camp Redó, Víctor Blázquez. Además, acusó al Pacte de haber abandonado a la barriada durante estos tres años. En términos similares se expresó la regidora del PP, Lourdes Bosch, que aseguró que «es muy triste que cuando estaban en la oposición hicieran tantas visitas con promesas y ahora que les convocan los vecinos ninguno venga».

La defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, también lamentó que no hubiese ningún regidor del gobierno. Además reiteró que todas las áreas tienen que trabajar coordinadas. Moilanen entregó el mes pasado a Cort un listado con 13 actuaciones, de las que solo se ha empezado a vallar el solar y se ha activado el operativo policial. Los árboles en mal estado se talarán en menos de dos meses.

Los residentes pusieron de manifiesto su malestar. «Yo ya estoy cansado, hace 17 meses que nos han cortado la luz; tengo 91 años y mi mujer y yo no podemos salir. Noguera es un sinvergüenza, promete, promete y solo dice mentiras. Yo ya estoy cansado, aquí no arreglaremos nada», manifestó uno de los residentes en ‘Corea’.

Los vecinos criticaron que las subvenciones que Cort dará para arreglar las zonas comunes no serán útiles porque ellos no pueden adelantar el dinero. También expresaron su temor a que el Ajuntament derribe otros dos bloques de la zona de Colliure. «Yo me he enterado en la calle de que el bloque donde yo vivo se iba a tirar. Si me han dado un dinero para reformar la escalera y la entrada, no entiendo por qué ahora se va a tirar», señaló una vecina.

El regidor d’Urbanisme, José Hila, explicó a este periódico que esta legislatura solo se va a tirar el bloque VIII, aunque reconoció que el derribo de los otros dos sí está en el proyecto.

Otro vecino señaló la necesidad de que «la solución sea colectiva». La idea de la necesidad de estar unidos se repitió varias veces.