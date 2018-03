«Hay mujeres muy preparadas, pero los hombres siguen copando los cargos directivos»

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo Ultima Hora saldrá a la calle para dar cobertura a las reivindicaciones de miles de ciudadanos, hombres y mujeres, que participarán en los actos y manifestaciones con las que se quiere protestar contra todos los tipos de desigualdad y discriminación de género.

Antes hemos querido hablar con algunas mujeres sobre lo qué ha significado ser mujer en su sector, concretamente, la sanidad y la investigación.

Josefa Terrasa es la jefa del Servei de Oncologia del hospital de Son Espases. Analiza la representatividad de la mujer en la Sanidad en los inicios de su carrera. «En el mundo de la medicina la incorporación de la mujer ha sido exponencial. Cuando empecé ya había mujeres estudiando, pero en los hospitales, como residentes, no éramos muchas». Concretamente, en su especialidad, hoy sí hay mayoría de mujeres. «En los inicios no, pero poco a poco fueron entrando».

La doctora en Biología y profesora de la UIB Mar Leza (1984) avala también esa reflexión. «Yo recuerdo que en la carrera, durante la época de estudiante, el 50% éramos mujeres. Pero sí que es verdad que a medida que la responsabilidad y el perfil docente aumenta hay más hombres»

La presencia mayoritaria de profesionales femeninas en el ámbito de la Sanidad «es algo que ahora ya no sorprende, quizá sí en algunas especialidades muy masculinas, como es la Urología, aunque las hay y muy buenas. También las especialidades quirúrgicas siempre han sido más masculinas».

Leza, por su parte, señala que en su departamento sólo «el 30 por ciento de los profesionales son mujeres».

Análisis de la presencia femenina

¿A qué se debe? «Es difícil señalar un único factor. Hay varios. Uno de ellos es la maternidad. Si de doce meses como madre vas a faltar 4 o 5 y de doce meses un padre va a faltar un mes, hay una desigualdad que va a repercutir en mi trabajo de investigación. También la crianza posterior influye. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer es equiparar las bajas por hijos para que la maternidad no nos penalice». Leza señala también otras razones. «Hay un estudio publicado por una prestigiosa revista en el que se sometieron dos curriculum exactamente iguales y diferenciados solo por el nombre de las personas, uno era de John y otro de Jennifer. Eran iguales, pero mayoritariamente se eligió el del hombre. Son cosas que pasan y están ahí».

Por su parte, la doctora Sefa Terrasa considera que la mujer «no es tan competitiva como el hombre por diversas razones, una de ellas es porque antepone a su familia y a sus hijos a otras muchas cosas. En el hospital somos más de 5.000 trabajadores, casi 4.000 somos mujeres, pero en puestos directivos prácticamente sólo hay dos subdirectoras y en cuanto a jefes de servicios sólo 8 o 9. En esto también creo que por una parte también es porque nosotras hemos querido, porque preferimos otros 'regalos'. Para mí es más importante el reconocimiento de mis pacientes que de mis supervisores». ¿En unos años eso también cambiará, veremos a más mujeres en puestos directivos? «Hace unos años pensaba que sí, pero me he dado cuenta que sí que hay más jefas que antiguamente, pero también hay más mujeres trabajando que antes, pero en los cargos directivos siguen habiendo hombres», comenta.

Respecto al reconocimiento profesional, la doctora en Biología, que ha destacado por sus estudios sobre la avispa asiática, asegura que una de las desigualdades que se encuentran entre hombres y mujeres en el campo de la investigación tiene que ver con la publicación. «Cuesta menos publicar si eres hombre o si el artículo está liderado por el nombre de un hombre. Por eso, muchas investigadores publican sólo con las iniciales».

La reivindicación es necesaria

Ambas profesionales coinciden en la necesidad de reivindicarse, aunque cada una vive esta huelga de una forma diferente desde sus responsabilidades laborales.

Terrasa es de las mujeres que se definen como «protestona», pero reconoce que «hacer huelga siempre me ha costado y en Oncología es aún más complicado. Procuramos no tener lista de espera y es de las especialidades que más intentamos mimar a nuestros pacientes y hacer huelga es complicada. De hecho, tenemos como mínimos el 80 por ciento de la plantilla porque hay que cubrir los tratamientos, tienen que hacerse el día que toca. Me cuesta hacer huelga y creo que a la mayoría de los oncólogos les sucede lo mismo. Pero eso no significa que no creamos que hay que reivindicar».

Mar Leza cree que es «necesario que todos nos reivindiquemos. Yo mañana tengo bastantes clases, no sé si mis alumnos vendrán. Pero yo haré el parón de dos horas y me sumaré a la manifestación».