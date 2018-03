Cort y los restauradores negocian ‘in extremis’ las terrazas de la calle Fábrica

Cort y los restauradores de la calle Fábrica negocian ‘in extremis’ la reducción de terrazas y ambas partes esperan llegar a un acuerdo en los próximos días. El Pacte ha hecho una contraoferta a la propuesta presentada por los restauradores, que consiste en eliminar 20 centímetros por cada lado. El Ajuntament de Palma ha reducido de forma significativa su propuesta inicial, ya que pretendía quitar 2,4 metros de terrazas en total.

Los empresarios enviaron el pasado jueves una alternativa, que consiste en eliminar 10 centímetros por cada lado, salvo de diciembre a marzo que eliminarían un 50 % de las terrazas. Actualmente, las terrazas ocupan 3,35 metros en un lado y 3,85 metros en otro. Los restauradores insisten en que al reducir 10 centímetros en cada lado se cumpliría la normativa europea de accesibilidad.

Los empresarios también han ofrecido quitar los toldos en cuanto entre en vigor la nueva ordenanza, mientras que el Ajuntament ha ofrecido 18 meses para hacerlo en toda la ciudad.

Los restauradores del eje cívico de la calle Fábrica argumentan que el Pacte no puede eliminar más terrazas en la calle Fábrica que en Blanquerna o en Platja de Palma, donde ya han llegado a un acuerdo. Aunque los empresarios de Blanquerna aún no lo han formalizado, sí han asegurado que no les quedará más remedio que aceptarlo. Los restauradores de Fábrica advierten que si no llegan a un acuerdo para esta zona, la futura normativa no se aprobará por consenso. En este sentido, aseguran que el PP y Ciudadanos (C’s) se han comprometido a no votar a favor si el gobierno tripartito de Cort y los restauradores no llegan a un acuerdo. Los populares ya han anunciado que si la ordenanza no se aprueba de forma consensuada la derogarán si vuelven a gobernar en el Ajuntament, tras las elecciones de 2019.