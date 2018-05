Estupefacción, algo de humor y críticas a la imagen de un hombre llegando en bikini a Mallorca

Numerosos usuarios han reaccionado con estupefacción y críticas airadas a la noticia publicada por Ultima Hora de la llegada de un turista a Mallorca a través del aeropuerto de Palma vistiendo solo un bikini.

La mayoría de comentaristas censuraban la imagen, por ser dañina y nociva para la isla.

Sin embargo algunos se lo tomaron con una dosis de humor e ironía.

Cuando has adelgazado y quieres que todo el mundo se de cuenta. https://t.co/K6ZcymLldL

En todo caso, la mayoría de reacciones mostraban un claro enfado con este tipo de escenas poco edificantes, que hablan de sus protagonistas, pero también de los que las permiten y consienten.

Seguramente se piensan que Mallorca es el lugar de los sin vergüenzas. Es culpa nuestra haber permitido durante tantos años, esta imagen en el exterior. Habrá que difundirlo en todas las redes y señalar claramente que Mallorca no es eso.

Welcome to the jungle https://t.co/CZvxL8XcLL