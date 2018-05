Puigdemont expresa «todo su afecto» a Valtonyc

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha expresado este miércoles en «todo su afecto» y ha deseado «suerte» al rapero mallorquín Valtonyc, que se ha marchado a Bélgica con el propósito de eludir la acción de la Justicia.

El rapero ha abandonado España en vísperas de que este jueves acabe el plazo de 10 días que le concedió la Audiencia Nacional para que empiece a cumplir una condena de 3,5 años por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

En su cuenta de twitter, Puigdemont, que huyó a Bélgica y que actualmente se encuentra en Berlín, dirige un mensaje a José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, en el que señala: «Todo mi afecto por una decisión difícil en el ámbito personal pero que te permite continuar defendiendo valores y libertades fundamentales, sin las cuales no hay democracia. Suerte @valtonyc, y un abrazo».

Tot el meu afecte per una decisió difícil en l’àmbit personal però que et permet continuar defensant valors i llibertats fonamentals, sense els quals no hi ha democràcia. Sort @valtonyc, i una abraçada. https://t.co/IWHM9Y4oOK