El Parlament pide a Justicia un tercer juzgado de violencia en Palma

El Parlament balear ha instado al Ministerio de Justicia a crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Palma, a dotar al número 1 de plantilla suficiene y a garantizar los medios y la estabilidad de plantilla en el de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza.

La comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Mixto relativa a los Juzgados de Violencia de Género de las islas, ha informado la cámara legislativa en un comunicado.

Según la propuesta, el Parlament insta al Ministerio de Justicia el Juzgado número 1 de Palma, en el menor plazo posible, de «una plantilla suficiente y estable para poder desarrollar sus funciones y tareas con total normalidad y diligencia, de manera continuada"; así como a crear el número 3, como ha solicitado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

El Parlament también ha instado a Justicia a dotar y garantizar la estabilidad de la plantilla del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza, así como de los medios y materiales necesarios para que pueda desarrollar las sus funciones con total normalidad y diligencia.

Los diputados han pedido también al ministerio que impulse «medidas incentivadoras y fidelizadoras para las plantillas de los Juzgados Sobre la Mujer de las Islas Baleares», para garantizar su estabilidad.

El Parlament ha instado además al Ministerio de Justicia a impulsar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género referidas a profundizar en las medidas de formación y la adquisición de conocimientos en materia de «derecho antidiscriminatorio por parte de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal».La iniciativa la ha presentada la socialista Silvia Cano.