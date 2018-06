Los vecinos de Cala Gamba exigen que se arregle el paseo y eliminen las algas

Los vecinos de Cala Gamba ya no pueden más y están poniendo en marcha una asociación de vecinos para solucionar los problemas que sufren y que, lejos de arreglarse, se van agravando, al tiempo que van apareciendo otros nuevos.

Uno de los problemas más graves es el de los desperfectos del paseo de Cala Gamba, provocado por los temporales. Los residentes explican que hace un año que se cayó el muro y las administraciones aún no lo han arreglado. «Se va cayendo a trozos». Además, advierten que hay trozos del paseo que se están hundiendo. «Cuando hay temporal se caen piezas del muro al mar», destacan. También hacen especial hincapié en el peligro que supone que los cables de la luz hayan quedado al descubierto.

Los vecinos están muy molestos con la actitud que están teniendo Cort y la Delegación del Gobierno ya que ninguno asume la responsabilidad de reparar los desperfectos del muro. En este punto precisan que tienen copia de un convenio firmado entre el Ajuntament y Costas, que establece que el Consistorio se hace cargo de las reparaciones, el mantenimiento y la limpieza del paseo. En todo caso, precisan que les da igual quién sea el competente, lo que quieren es que arregle el muro de una vez.

Por otra parte, los malos olores que provocan las algas son otro de los problemas, en este caso históricos, que padecen los residentes en Cala Gamba. «Cada vez que hay mal tiempo se acumulan las algas. Cuando llega el verano entra en putrefacción y no hay quien aguante los malos olores», exponen los vecinos. «No podemos ni abrir las ventanas y, pese a ello, entra el mal olor».

Por tanto, aunque viven frente al mar, no pueden disfrutarlo porque tienen que cerrar totalmente las puertas y ventanas de sus viviendas. «Todos pagamos impuestos, igual que limpian el Born podrían quitar las algas de Cala Gamba», reprochan. Aunque reconocen que Emaya limpia tres o cuatro veces al año las algas, consideran que no es suficiente. «Yo nunca había visto tantas algas», critica uno de los residentes. Además, denuncia que la última vez que limpiaron dejaron una tira de algas, «no sabemos si con la intención de que haga de tope y el muro no se caiga».

Estos son solo algunos de los problemas que padecen los residentes en Cala Gamba y que han motivado que se pongan en marcha para constituir una nueva asociación de vecinos.