Ensenyat parte como favorito en Més pero Santiago puede ganar

No hay jornada de reflexión ante las primarias que Més per Mallorca celebra este sábado para definir sus cabezas de lista al Parlament (y por tanto a la presidencia del Consell) y al Consell y eso impide dar por cierto cualquier pronóstico. Un alto cargo de la formación aseguraba este viernes que no sería la primera vez que una votación ha hecho añicos las previsiones del aparato.

Pese a que la dirección del partido se ha mantenido formalmente al margen, el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat lanzó su candidatura avalado por dirigentes históricos del PSM. Fina Santiago, consellera de Serveis Socials, indicó que «puede pasar cualquier cosa». Según la consellera, no habrá grandes diferencias de votos y los márgenes serán «muy igualados». En principio, Ensenyat parte como favorito pero la consellera tiene posibilidades de ganar. O eso es lo que aseguran sus avalistas. Este viernes, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, apostó abiertamente por ella.

En su cuenta de Facebook (estas primarias se han dilucidado en las redes sociales) Noguera anotó ese viernes que Santiago le había pedido «unas palabras de apoyo» y destaca su capacidad de gestión. De cualquier modo, añade que «pase lo que pase», ganará Més.

Voto simétrico

En las primarias de este sábado, también se decide el número uno al Consell. Bel Busquets, vicepresidenta del Govern, y Guillem Balboa, alcalde de Alaró, pugnan por el liderazgo. En general, quienes apoyan a Santiago, también piden el voto para Balboa.

Fuentes de Més inciden en que es difícil hacer pronósticos sobre si la votación será simétrica. Se puede votar de forma presencial, en diferentes centros habilitados, pero también de manera telemática.

Los resultados se difundirán sobre las diez de la noche. El resto de las listas, también por el sistema de primarias, se decidirán en noviembre. También las de los demás municipios, incluido Palma.

El censo electoral está formado por 4.200 votantes de los que 1.800 se han apuntado expresamente a Més para participar en las primarias.