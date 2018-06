Noche de pintadas contra la sede del STEI, Can Alcover y la exposición 'Presos políticos' en Palma

Los vándalos han trabajado duro esta pasada noche y han dejado su rastro de insultos con pintura roja y amarilla en la sede del sindicato STEI y en Can Alcover, además de causar destrozos en la exposición 'Presos políticos' de Santiago Serra, que recientemente se instaló en la plaza España de Palma.

De este modo los ultras pasaron por la sede del sindicato, junto a la plaza de toros, y escribieron insultos en su puerta y tacharon la placa identificativa en la entrada. Desde STEI lamentan que «hemos sufrido la intolerancia y estupidez de algunos malvados que pretenden coartar la libertad de expresión. Lo grave es que hay entidades sociales y políticas que incitan al odio y provocan estos actos que fracturan la sociedad».

Por su parte la sede de la OCB, ubicada en la emblemática calle de Sant Alonso del casco histórico de la capital balear, ha amanecido con amenazas de muerte y mensajes como «Arriba España» o «Vamos a por vosotros», este último con unas faltas de ortografía que lo hacen casi ininteligible.

A part de s'exposició de'n Santiago Sierra, també han fet pintades a Can Alcover. I pareix que això d'escriure no se'ls hi dóna massa bé, pobrets. pic.twitter.com/fYqh4c757d