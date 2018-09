Presidència precisa que Armengol no tiene en su agenda reunirse con Torra

La presidenta del Govern, Francina Armengol, «no tiene ahora en su agenda» invitar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a visitar oficialmente las Islas. Así se indicó este lunes desde la Presidència del Ejecutivo, después de que Ultima Hora informara de que el dirigente catalán había expresado sus deseos de reunirse con Armengol y que comentara al director del Institut d’Estudis Balearics (IEB), Francesc Rotger, que «a ver cuándo me invitáis a Balears». Fue durante una visita que Quim Torra realizó a la caseta del IEB en la Setmana del Llibre Català que se celebra en Barcelona.

Desde el Consotat de la Mar, la sede de la Presidència, se indicó que «las relaciones con Torra son cordiales, iguales que con el resto de presidentes y presidentas de las comunidades autónomas» pero que «actualmente» no había «nada» en la agenda de la presidenta ni tampoco se había planteado ninguna reunión bilateral. Portavoces de los grupos políticos, en vísperas de la Diada de 11 de setembre, también valoraron la propuesta. Quien se mostró claramente a favor fue el portavoz parlamentario de Més (que forma parte del Govern), Josep Ferrà. «No hay ningún problema en una reunión así, al contrario, todo lo que sirva para tender puentes nos parece positivo», dijo.

Ciudadanos (C’s) fue el partido que reaccionó con mayor virulencia a la propuesta. Xavier Pericay, su presidente y portavoz en el Parlament, se preguntó: «¿Qué le pasa a este señor?, ¿se cree que este territorio es suyo?». Además de referirse a «su chulería», a que «nos llamara tarados y que no haya pedido perdón», dijo que «el Govern no debería recibirle». Pero añadió «nunca se sabe, también Pedro Sánchez se ha reunido con él».

Magalida Prohens, del PP, recordó que su partido «se ha mostrado firme en relación a lo que está pasando en Catalunya» y que no parece un momento adecuado. Jaume Font, del PI, se mostró incómodo al ser preguntado por este asunto. Dijo que plantear ahora un debate de este tipo, si Armengol debía reunirse con Torra, le parecía «extraterrestre». Y añadió: «Los catalanes, que han tenido un poder político brutal, nunca han preguntado por la financiación de Balears, ni por el REB, ni por otros asuntos que sí son claves para las Islas».