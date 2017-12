Podemos insta a reprobar a Zoido «por vulneración de derechos humanos» en la cárcel de Archidona

El grupo Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para la reprobación del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por «grave vulneración de los derechos humanos» al internar en el centro penitenciario de Archidona (Málaga), que aún no funciona como tal, a inmigrantes llegados a las costas españolas en patera el pasado mes de noviembre.

A su vez, Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha difundido a través de su perfil de Twitter un vídeo en el que se muestra a policias nacionales reduciendo con dureza a varios inmigrantes, aunque no ha especificado si las imágenes fueron tomadas en un CIE.

Los CIEs son los sitios donde el Gobierno encierra ilegalmente y maltrata a personas que no han cometido ningún delito y se han jugado la vida en el Mediterráneo para dar un futuro a su familia. Como "no son de aquí" no tienen derechos humanos. #Vergüenza pic.twitter.com/lZgcORpL2b