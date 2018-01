¿Qué podría ocurrir este martes con Puigdemont?

El abogado en España del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas no ha querido despejar las dudas sobre si comparecerá en la sesión de investidura convocada este martes en el parlamento catalán.

Tras la resolución de este sábado del Tribunal Constitucional, «no podrá celebrarse ni votarse al diputado Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario».

La única posibilidad que el alto tribunal le deja para ser elegido es que comparezca personalmente en la Cámara, pero antes debe solicitar permiso al juez que le investiga por un delito de rebelión y quien ordenó su detención e ingreso en prisión. A partir de aquí, ¿qué podría ocurrir?:

1.- Puigdemont puede presentar la autorización previa a Llanera. Su letrado, Jaume Alonso Cuevillas, descartaba este lunes esta posibilidad: «No lo descartamos del todo, pero cada vez vemos más lejos esta posibilidad porque no queremos aceptar que la investidura del presidente de la Generalitat pueda estar sometida a una autorización judicial previa, es un escándalo, contrario a los más elementales principios del estado de derecho».

De darse esta opción, el letrado considera que probablemente, ante la petición, el juez Llarena requeriría a Puigdemont que pasase antes por el juzgado, por lo que estaría ya a disposición judicial y probablemente recaería sobre él la prisión como medida cautelar.

2.- Puigdemont puede presentarse en el Parlament sin autorización. Su letrado no descarta esta posibilidad. En las últimas horas, según ha explicado, han decidido no pedir permiso al Supremo, lo que no despeja las dudas de si acudirá o no a la convocatoria de investidura. Esta opción, presentarse sin solicitar la autorización a Llanera, pondría al presidente del Parlament en una postura complicada.

El Constitucional advierte en su resolución a todos los miembros de la Mesa sobre «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat que no respete las medidas cautelares adoptadas».

Sobre este escenario, Cuevillas ha respondido a los medios: «¿Que se presente? No la he descartado nunca. Si él considera que el hacer explotar esta cafetera es venir y hacerse detener, lo hará». El abogado de Puigdemont cree que no debería ser detenido porque es diputado y tiene inmunidad parlamentaria.

3.- Puigdemont podría no presentarse. «Él hará lo que considere más conveniente para la causa que defiende. Si considera que es más conveniente quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera», ha opinado su letrado. Sobre si recurrirán la decisión del TC de poner condiciones a la investidura, Cuevillas ha dicho: «Supongo que sí, hoy lo acabaremos de decidir. Ciertamente es muy complicado. La resolución del TC no hay por donde cogerla. Es desde el punto de vista jurídico una monstruosidad».

De no presentarse el candidato propuesto en estos momentos por el presidente del Parlament, el miércoles 31 de enero se contempla como fecha máxima para presentar un candidato alternativo. Éste necesitaría lograr la mayoría absoluta. De no ser así, dos días después se celebraría otro pleno en el que ya sería suficiente con la mayoría simple. Si tampoco lo lograra, se abriría un plazo período de dos meses para buscar un nuevo Govern.