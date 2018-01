Girona no cede el auditorio para los premios anuales Princesa de Girona

La concejal de Promoción Económica de Girona, Glòria Plana, ha dicho este lunes que el consistorio ha denegado a la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) el permiso para entregar los premios en el Auditori como cada año, alegando las obras de mantenimiento previstas en verano aunque «algo tiene que ver» el contexto político.

En declaraciones a los medios, ha expuesto que desde finales de 2016 existe la decisión de remodelar el edificio, y que las obras deben realizarse durante el verano porque «es la época de menor actividad y es cuando salen perjudicadas menos entidades».

La ceremonia, a la que los Reyes de España asistían cada año, es el acto central de esta entidad, que según la directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, está avisada desde hace 15 días «para que tengan tiempo para encontrar un espacio alternativo», como otras entidades privadas afectadas por las obras que también han sido alertadas.

Acerca del contexto político actual, Plana ha reconocido que «algo tiene que ver» con la decisión tomada y ha recordado la declaración del Rey después del referéndum del 1 de octubre, palabras que ha tachado de poco neutrales, represivas y contra la libertad de expresión, teniendo en cuenta que hubo cargas policiales.

Según Plana, es conocido que en Girona «existe una mayoría independentista que ha rechazado públicamente las declaraciones del Rey acerca de lo sucedido el 1 de octubre», quien además fue considerado persona non grata ese mes en el Ayuntamiento, y ha añadido que, si no se volvieran a entregar los premios en Girona, la ciudadanía no lo lamentaría.

Las obras de remodelación del edificio consistirán en la intervención de toda la fachada, que será de vidrio, y en otras modificaciones como arreglar y modernizar el techo y acciones relacionadas con la normativa de seguridad, ha explicado Cunyat, que ha añadido que el objetivo de las obras es «aumentar las actividades dentro del Auditori».