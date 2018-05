Ciudadanos pide a Rajoy que convoque elecciones o impulsará otra moción de censura

El secretario general de Ciudadanos, Jose Manuel Villegas, ha exigido este viernes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convoque elecciones generales en las próximas semanas y ha advertido de que, en caso de no hacerlo, impulsará su propia «moción de censura instrumental solo para convocar elecciones».

Respecto a la moción de censura presentada por el PSOE, Villegas ha dicho que se opondrán a una moción presentada «con el apoyo de separatistas y populistas», por lo que ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que retire esa moción y ha anunciado que será Ciudadanos el que la presentará con el objetivo de convocar elecciones si Rajoy no lo hace.

«En esa moción -del PSOE- no va a estar Ciudadanos», ha recalcado Villegas, quien ha considerado que la solución a la crisis provocada por la «corrupción del señor Rajoy no son ni las prisas ni el oportunismo del señor Sánchez».

Preguntado por la imposibilidad de Rajoy de convocar elecciones tras la presentación hoy en el Congreso de la moción de censura, Villegas ha dicho que si el PSOE no la retira «habrá que rechazarla» y posteriormente pedir la convocatoria de elecciones.

«La solución no es que el señor Rajoy salga de la Moncloa para que entre el señor Sánchez», ha dicho Villegas para añadir si Rajoy «se enroca y no da voz a los españoles» impulsarán una moción de censura instrumental «solo para convocar las elecciones».

Villegas, que ha hecho estas declaraciones en Valencia tras asistir al Comité Autonómico de la formación en la Comunidad Valenciana, ha anunciado que el próximo lunes, 28 de mayo, la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos analizará estas propuestas para dar una «solución democrática que permita dar voz a los españoles».

«Mariano Rajoy no puede esconderse más, la corrupción está haciendo un gobierno débil, inútil e insostenible para afrontar los retos que tiene este país -ha agregado-. El PP ha liquidado esta legislatura, la ha asfixiado y España no puede permitirse un Gobierno débil».

Para Villegas, antes de convocarse elecciones es necesario aprobar los Presupuestos de 2018 en el Senado y que las fuerzas constitucionalistas discutan «qué soluciones se dan al 155 y si se extienden a los puntos propuestos por Ciudadanos» sobre los Mossos d'Esquadra, medios de comunicación, política exterior y control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña.

«O convoca elecciones Rajoy o lo hace el Congreso de los Diputados a través de esa moción instrumental», ha insistido Villegas, quien ha agregado que es necesario «actuar con rapidez pero con serenidad y salvaguardando la estabilidad económica e institucional de España respondiendo al reto que supone el golpe separatista en Cataluña».

Preguntado por si ante la posibilidad de presentar una moción ya tienen un candidato, Villegas ha dicho que este tema se tratará en la Ejecutiva Nacional del próximo lunes, aunque lo primero que harán es hablar con Rajoy para que convoque elecciones y si su posición es de «atrincheramiento en la Moncloa» hablarán con las demás fuerzas para impulsar la moción instrumental.

Legitimidad

A su juicio, en España «necesitamos un gobierno fuerte y legitimado» y por ello, añade, «es el momento de una solución democrática, de dar la voz a los españoles y que se convoquen elecciones para que puedan decidir».

La sentencia del caso Gürtel indica que un partido que está en el Gobierno de España ha sido sentenciado por corrupción, y eso «lo que hace es debilitar las instituciones», ha manifestado.

«Esta corrupción está asfixiando la política en España en un momento especialmente grave, en el que se está enfrentando a uno de los mayores retos de nuestra democracia, el de la ruptura de España desde Cataluña».