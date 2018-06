José María Aznar se postula para reconstruir el centroderecha español

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha ofrecido este martes para ayudar a la reconstrucción del centro derecha español, que según él se encuentra «desarticulado».

«Desde mi posición actual, contribuiría para reconstruir el centro derecha», ha dicho Aznar durante la presentación del libro 'No hay ala oeste en la Moncloa', del escritor Javier Zarzalejos.

El político ha considerado que el centro izquierda se encuentra en una situación similar a la del centro derecha, y que también necesita ser reconstruido.

Aznar no ha tenido palabras de apoyo para Mariano Rajoy, a quien eligió como sucesor: «Soy el que era, con mis cosas buenas, las regulares y supongo que también las malas», ha dicho.

«Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie», ha recalcado Aznar.

Haciendo daño al PP

Desde el Partido Popular se han alzado rápidamente voces para criticar la deslealtad de Aznar con el que se supone su partido.