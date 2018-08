Ryanair deberá pagar 33 millones a los pasajeros afectados por la huelga de julio

La compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair deberá hacer frente a una posible compensación total de 33 millones de euros a los 120.000 pasajeros afectados por los nueve días de huelga de su personal durante julio, según ha calculado este martes el portal Airhelp.

La directora de comunicación global de esta plataforma, Paloma Salmerón, ha explicado que es el momento de compensar a los miles de pasajeros «cuyos planes de vacaciones se han visto destruidos por la mala gestión de la aerolínea en los últimos dos meses».

Salmerón ha opinado que las cancelaciones y retrasos en los vuelos ha convertido a la temporada de verano en «una de las más caóticas de la historia».

Airhelp ha advertido de que las compañías aéreas que «corren el riesgo de sufrir grandes interrupciones» de vuelos durante la temporada alta deben cumplir con su obligación legal de compensar a los pasajeros por las molestias ocasionadas.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, recordó antes y después de las jornadas de huelga en

Ryanair que todos los pasajeros cuyo vuelo haya sido cancelado con menos de dos semanas de antelación, que, «independientemente de lo que les haya dicho la compañía aérea», tienen derecho a reclamar una indemnización que va desde los 250 a los 600 euros por los perjuicios causados.Ryanair

ha salido al paso de las afirmaciones de AirHelp señalando que, según la normativa EU261, las compensaciones a pasajeros «no son aplicables cuando el retraso o cancelación (en caso de huelga) está fuera del control de la aerolínea».«Si las huelgas estuvieran en manos de

Ryanair, no se habrían llevado a cabo», ha subrayado la aerolínea de bajo coste irlandesa.En esta línea, AirHelp «debería explicar por qué no reclamaron a Vueling el pago de las compensaciones EU261 durante la huelga de pilotos que tuvo lugar en abril y mayo de 2018, y por qué no tomaron medidas contra esta aerolínea», ha agregado Ryanair.

La huelga en Ryanair llevada a cabo por los tripulantes de cabina en España los días 25 y 26 de julio también se produjo en Portugal y Bélgica. Además, el 25 se registró un paro de 24 horas por parte de los sindicatos italianos de pilotos y tripulantes de cabina.